Lavoro, innovazione, accoglienza. La “città del futuro”

I luoghi visitati dal 141Tour nella tappa di Samarate, martedì 7 luglio 2015

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Democratico di Samarate

L FUTURO DELLA CITTA’. LA CITTA’ DEL FUTURO

Una serata ricca di contenuti e spunti per una amministrazione proattiva ed efficace della città. L’aperitivo organizzato da PD di Samarate è stato un momento di riflessione e ascolto per pensare a come il futuro della città potrebbe essere se fosse data attenzione alle necessità dei cittadini e se si osasse un po’ di più.

La serata si è aperta con letture a tema che richiamavano le parole CASA, LAVORO e MAMME (alcune tratte dalle parole di Renzo Piano e dell’On. Mosca), i messaggi hanno ripreso quanto il PD si è riproposto di fare a livello nazionale ed hanno ben illustrato come una città può avere diverse sfaccettature a seconda degli occhi che la guardano e di come sia richiesta grande attenzione alla politica per far si che una Città possa raggiungere standard di qualità.

A testimoniare che la città può avere futuro solo se gestita con lungimiranza sono stati proprio gli interventi dei sindaci presenti; Samuele Astuti, primo cittadino di Malnate nonché segretario provinciale del PD varesotto, ha sottolineato come l’ascolto sia fondamentale per amministrare una città, lui che al secondo mandato, è un sindaco attento alle esigenze di tutti anche attraverso gli occhi dei piccoli cittadini di Malnate, ai quali Samuele non solo dà ascolto ma ha regalato una città a misura di bambino, con parchi adatti alle loro esigenze, e non pensati solo per gli adulti; un esempio concreto della sua attività è la recente inaugurazione di un parco adatto a tutti i bambini, anche a quelli con diverse abilità. La sua forza, dice, è una giunta attiva e la forte collaborazione con le associazioni, senza le quali molto non sarebbe realizzabile, il bilancio, si sa, è tiranno per tutti i comuni, ma si può scegliere come investire le risorse a disposizione ed attivarsi per fare qualcosa in più.

Tema ancora più attuale è quello trattato da Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, che testimonia come la città da lui amministrata abbia dato accoglienza a 10 rifugiati (per un comune di 2.500 abitanti circa), mettendo a disposizione una struttura comunale gestita da una cooperativa e decidendo di inserire i ragazzi nel tessuto sociale; una scelta rischiosa la sua, se si pensa al politico, ma quanto mai giusta, se si pensa all’uomo “non si può fermare il vento con le mani” ripete citando le parole di Matteo Renzi “ognuno dovrebbe decidere di affrontare il problema, e non far finta che non esista addirittura sfruttandolo politicamente”. Il suo comune ha mandato a scuola questi ragazzi e li ha poi inseriti (come volontari) nel mondo del lavoro, “uno di loro, dice Fabio, è laureato in ingegneria, ma svolge la mansione di collaboratore scolastico” certo il percorso non è stato facile, ma una volta realizzato è di esempio a chi affronta il problema con distacco.

L’intervento dell’onorevole Angelo Senaldi ricorda l’importanza del tema del lavoro e di come sia necessario a livello territoriale ricreare una rete di comuni limitrofi che possano discutere e affrontare problemi comuni trovando una soluzione spesso inattesa.

Lo scopo della serata è stato colto in pieno dai presenti, comprendere che si possano risolvere problemi apparentemente insormontabili grazie a buone pratiche vicine a cui ispirarsi. Costruire il futuro della città è possibile se si cerca di tenere conto delle esigenze di tutti.

Il Partito Democratico – circolo di Samarate