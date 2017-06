Santa Maria in festa: musica, birra e fuochi d’artificio al Parco Pratone

Luoghi, persone del paese

Un fine settimana di festa per il rione di Santa Maria, a Venegono Superiore.

Da domani fino a domenica 11 giugno, al Parco Pratone di via Pasubio tanta musica live, i giovani della croce Rossa Italiana di Tradate che animeranno la domenica pomeriggio e uno spettacolo pirotecnico​ in conclusione della festa.

Si inizia venerdì sera con un tributo a J-ax con il gruppo “Senza filtro”, e si passa sabato sera al “sabor latino” con la scuola di danza Estasi Latina.

Domenica 11 giugno, oltre ad un concerto di arpe, ci saranno i bimbi dell’istituto comprensivo Marconi che sulle note di “Balliamo sul mondo” apriranno il concerto dei “Tribuliga“, tribute band di Luciano Ligabue.

Per tutta la durata della festa sarà in funzione lo stand gastronomico, con tante specialità, dallo spezzatino d’asino al risotto ai funghi porcini e tante altre prelibatezze, e l’attesissimo “metro di birra” che garantirà una nota di freschezza insieme al punto della gelateria artigianale, in funzione per tutto il weekend.