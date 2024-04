La Varesina vince in rimonta e rimane in corsa per i playoff

La Varesina porta a casa i tre punti nella sfida interna contro il Ponte San Pietro. Dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo, i ragazzi di mister Marco Spilli riescono a ribaltare la sfida nella ripresa. Gli ospiti vanno in vantaggio grazie ad un autogol di Amoabeng. Il gol del pareggio lo segna sempre il difensore con la maglia numero 23, rimediando così al suo errore. Il gol vittoria lo realizza Vitale, entrato nella ripresa, sempre di testa. Per le fenici si tratta di tre punti fondamentali che consentono loro di ritrovare la vittoria dopo quattro partite e di rimanere agganciati all’Arconatese. I milanesi sono usciti vincitori dalla trasferta di Caravaggio. In testa al girone la situazione non è cambiata. Il Caldiero ha fatto il suo in casa della Real Calepina, mentre il Piacenza ha vinto a Castellanza.

Calcio d’inizio

La Varesina scende in campo con il solito 4-2-3-1. In porta Basti. Davanti a lui ci sono Coghetto, Gritti, Amoabeng e Ciuffo. In mezzo al campo vengono schierati Grieco e Gatti. Sulla trequarti agiscono Sali, Orellana Cruz e Gasparri. L’unica punta è Manicone.

Mister Gargantini risponde con un 4-2-3-1, lo stesso undici della scorsa settimana. Tra i pali c’è Bonardi. La linea difensiva è composta da Concas, Cerini, Gioele Rota e Kritta. In linea mediana spazio a Capitanio e Luca Rota. Alle spalle del bomber Gningue ci sono Gerdelesko, Gambarini e Mozzanica.

L’arbitro è il signor Mario Leone di Avezzano coadiuvato dagli assistenti Bosco e Mongelli

Primo tempo

La prima occasione è per la Varesina al 9’. Gasparri prova un tiro dalla distanza che viene deviato da un difensore ospite con il pallone che si impenna pericolosamente e termina di poco sopra alla traversa. Al 25’ passa in vantaggio il Ponte San Pietro. Mozzanica tenta un cross tagliato a cercare Gningue, ma Amoabeng, nel tentativo di anticipare il centravanti, colpisce di testa e batte Basti. I rossoblù tentano la reazione con Sali e Orellana, entrambi stoppati dal portiere ospite. Al 34’ Bonardi sbaglia un rinvio e Orellana conquista il pallone e calcia da dentro l’area, ma con scarsa decisione e consente al numero 1 ospite che riesce a rimediare alla sua sbavatura. Al 40’ Ciuffo prova la soluzione personale accentrandosi dalla sinistra e con il destro cerca il primo palo, ma l’estremo difensore dei bergamaschi è ancora bravo a deviare in angolo. Al 45’ Gambarini ci prova dal limite dell’area prima colpisce Amoabeng, poi sul secondo tentativo impegna Basti che respinge sulla sua sinistra. Dopo l’unico minuto di recupero si chiude il primo tempo con il Ponte San Pietro in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Inizia in attacco il Ponte San Pietro. Gningue si ritrova il pallone in area e spara fuori il pallone da posizione molto invitante. Al 25’ occasione per la Varesina con Manicone che viene servito da Grieco e incrocia con il sinistro e Bonardi ancora una volta nega il gol alle fenici. Al 28’ la Varesina trova il pareggio con Amoabeng, che segna di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Grieco. Al 34’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Manicone che sfrutta una serie di rimpalli e solo davanti al portiere colpisce il palo e poi la sfera sbatte su Bonardi e finisce in corner. Al 35’ la squadra di mister Marco Spilli passa in vantaggio con la rete del neoentrato Vitale. Grieco disegna una splendida traiettoria per il 90 che di testa mette il pallone nel sacco. Ultima occasione della partita per il Ponte San Pietro, prima Capitanio colpisce Grieco poi Gogna calcia debole e centrale. Alla fine dei 4 minuti di recupero la partita finisce con la vittoria della Varesina per 2-1 sul Ponte San Pietro.

Mister Marco Spilli ha commentato così la vittoria: «Noi eravamo alla ricerca di una scintilla. Già nel secondo tempo contro il Legnano c’era stato qualche piccolo segnale di risveglio. Oggi abbiamo fatto una prestazione importante, soprattutto dal punto di vista tecnico, creando una miriade di palle gol. In questo momento per fare un gol ci servono tante occasioni. Come già accaduto contro Caldiero e Pro Palazzolo alla prima occasione concessa siamo andati sotto. Un paio di settimane fa non avremmo ribaltato una partita del genere. Nel secondo tempo i ragazzi sono scesi in campo con voglia e carattere, dimostrando di volere a tutti i costi restare attaccati alla zona playoff, che sarebbero la ciliegina sulla torta per la stagione disputata. All’inizio dell’anno nessuno avrebbe immaginato di arrivare fare 64 punti». Sugli infortuni: «Non siamo messi benissimo. Guidetti non riesce ancora a rientrare in gruppo, poi anche l’infortunio di Pertosa ha complicato ulteriormente le cose. Spero di recuperarne almeno uno per la partita di domenica a Brusaporto che è la più importante».