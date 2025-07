Alla Varesina è pronto a partire il progetto del calcio femminile

La Varesina Calcio invita tutte le ragazze appassionate di calcio a partecipare all’Open Day del settore femminile, in programma sabato 12 luglio. L’appuntamento è al campo sintetico di Venegono Superiore a partire delle 9.45. L’iniziativa si propone di far conoscere l’attività sportiva della società alle nuove atlete e alle loro famiglie, in un contesto accogliente e dinamico.

“Siamo felici di accogliervi per una giornata dedicata allo sport, alla passione e alla scoperta del calcio femminile. Vi aspettiamo numerose!”, scrive il club nel messaggio promozionale.

Per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione tramite il modulo online, disponibile al link: https://forms.gle/bEv3wUE74mCzRNgY8

Programma e orari

L’attività sarà suddivisa per fasce d’età:

Annate 2012–2017

• Ritrovo ore 9.45

• Inizio attività ore 10.00

Annate 2006–2011

• Ritrovo ore 11.00

• Inizio attività ore 11.15

L’Open Day rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino lo staff tecnico della Varesina, scendere in campo con le coetanee, visitare le strutture e iniziare un percorso sportivo in una società che da anni investe con convinzione nello sviluppo del calcio femminile.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: femminile@varesinacalcio.it