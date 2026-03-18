Varesina – Castellanzese in diretta
All'Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore uno scontro importante per la corsa salvezza
Scontro ad alta tensione all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore dove la Varesina cerca una vittoria per risalire la classifica mentre la Castellanzese va a caccia di punti per proseguire la corsa salvezza.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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