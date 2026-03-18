Pari tra Varesina e Castellanzese, Spilli: “Speriamo ci serva da lezione”. Del Prato: “C’è ancora da lottare”

VARESINA – CASTELLANZESE 2-2 | LA SALA STAMPA

MARCO SPILLI (Allenatore Varesina): Se escludiamo l’episodio finale, la prestazione della squadra mi ha soddisfatto molto: i ragazzi sono rimasti in partita seguendo le indicazioni tattiche e provando nuove soluzioni per dare più peso all’attacco. È chiaro che uscire dal campo con un pareggio dopo una lettura così leggibile lascia l’amaro in bocca, non solo per il gol subito ma per i due punti fondamentali che abbiamo sprecato. Non c’è stata confusione dopo l’infortunio di Miconi; eravamo posizionati bene, con un muro bianco a protezione della porta, ma ci siamo fatti sorprendere da una giocata individuale imprevedibile. Nessuno si aspettava che Robbiati potesse controllare di petto e fare una rovesciata del genere invece di spizzare di testa, tranne Chessa che è stato l’unico a fare la lettura preventiva corretta correndo verso la porta.

SPILLI 2: Per salvarsi è necessario restare lucidi e sereni fino al fischio finale, senza farsi condizionare dalle emozioni o dalla paura di vincere che spesso tolgono l’attenzione dai dettagli decisivi. Spesso negli ultimi minuti perdiamo quella tranquillità necessaria per anticipare le giocate avversarie, commettendo errori che dobbiamo assolutamente eliminare. Abbiamo molti giovani in rosa che devono ancora maturare questa capacità di analisi sotto pressione; a volte certi passaggi di crescita avvengono purtroppo prendendo qualche ‘scoppola’ sulla testa. Mi auguro che questo colpo serva da lezione per alzare la soglia dell’attenzione nelle prossime partite, perché la differenza tra vincere e pareggiare sta tutta nella gestione di questi singoli episodi.

IVAN DEL PRATO (Allenatore Castellanzese): Siamo stati bravi e anche fortunati a trovare il pareggio al 92º, perché dopo il loro 2-1 la partita si era messa male. Eravamo partiti bene passando in vantaggio e gestendo la gara, poi un errore di disimpegno ha permesso alla Varesina di pareggiare e cambiare l’inerzia del match. Nel secondo tempo abbiamo subito subito il raddoppio su una palla buttata là, figlia di un errore di lettura che ha reso tutto più difficile. Nonostante il rammarico per aver concesso due reti evitabili, siamo riusciti a creare diverse situazioni per rimetterla in piedi e alla fine portiamo a casa un punto importante. Dobbiamo però analizzare a fondo la prestazione, perché oltre al risultato sappiamo che avremmo potuto e dovuto fare meglio.

DEL PRATO 2: Mancano sette partite alla fine e la matematica della salvezza è ancora lontana. Il calendario ci mette di fronte a diversi scontri diretti, a partire dalla trasferta di Pavia e dalla sfida successiva con lo Scanzorosciate, quindi il percorso resta complicato. Credo che quest’anno la quota 40 punti potrebbe non bastare e servirà arrivare forse a 41 o 42 per essere sicuri, a meno di scossoni nella zona play-out. Ci servono ancora 5 o 6 punti e sappiamo che non sarà affatto facile: dobbiamo recuperare energie e lottare su ogni pallone contro avversari agguerriti. Usciamo da questa sfida non del tutto soddisfatti della prestazione, ma certamente rincuorati da un risultato che muove la classifica

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.