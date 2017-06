Supercomunicatore a palazzo, and the winner is…

Varie dai comuni

E’ stato chiuso, in questi giorni, il bando per la nuova comunicazione istituzionale del comune di Varese. Una commissione ha incontrato i professionisti che si erano candidati per ottenere l’incarico di supercomunicatore del comune e ha stilato una graduatoria. Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato a ore.

Ovviamente c’è grande curiosità per sapere il nome del vincitore. Secondo indiscrezioni, maturate in ambienti politici, il numero uno della graduatoria sarebbe un giornalista milanese. Ma nessuna conferma ufficiale arriva da Palazzo Estense, dunque occorre aspettare per capire se davvero sarà lui il prescelto o salterà fuori all’ultimo momento un altro nome.

Il posto spetterà comunque a un esperto di comunicazione che guadagnerà 41mila euro all’anno per rilanciare le linee guida della comunicazione dell’attività istituzionale del Comune di Varese.