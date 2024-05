Isabella Tovaglieri cerca la riconferma in Europa nella sua Busto Arsizio con Salvini e i big lombardi

La Busto Arsizio leghista ha accolto con una sala piena la sua candidata alle elezioni europee Isabella Tovaglieri tra cartelli gialli e blu (i colori scelti per questa campagna elettorale), slogan contro le ecofollie dell’Europa, l’abbraccio dei sindaci e degli amministratori leghisti del Varesotto, fotografie e tanti selfie per dare il via alle quattro settimane di fuoco che culmineranno con il voto dell’8 e 9 giugno prossimi. “Si parte dalle 32 mila preferenze ottenute cinque anni fa. Non vogliamo un’Europa che ci costringe a cambiare auto e fare i cappotti alle nostre case. Sono solo tasse occulte” – ricorda il segretario lombardo Fabrizio Cecchetti.

La serata è stata aperta dal segretario cittadino della Lega Alessandro Albani che ha rivolto un appello a tutti affinché si impegnino a votare e far votare la candidata bustocca.

A seguire una serie di interventi a partire dal segretario nazionale e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Varese è tantissimo per me e per la Lega. Sono sicuro che saremo la sorpresa di queste elezioni. La gente non ci ha capito negli anni scorsi – riferendosi ai governi coi 5 Stelle e con Mario Draghi – ma l’abbiamo fatto per non lasciare il paese chiuso per covid. Isabella è stata bravissima in questi anni a difendere i diritti dall’Europa cattiva dei socialisti, comunisti e di Macron. È sempre stata attenta è presente sul territorio”.

Poi è intervenuto il segretario provinciale Andrea Cassani che non ha mancato di lanciare una stoccata a Marco Reguzzoni, ex Lega e ora candidato a Strasburgo con Forza Italia sulla vicenda del casello dell’A8 “che quando è stato rieletto aveva promesso di eliminare”.

L’unico non leghista ad intervenire è stato Emanuele Antonelli: “Non ho cambiato partito e non mi piacciono quelli che cambiano casacca ma sono qui per sostenerla perché è una donna che studia e lo ha dimostrato quando è stata assessore all’Urbanistica con me”. Poi rivolgendosi a lei: “Sappi che continuerò a viaggiare a diesel”.

Dopo Emanuele Monti, consigliere regionale che con lei condivide la capacità di essere ogni settimana in diversi luoghi del suo territorio ha parlato il senatore Stefano Candiani: “L’Europa ora conta molto più di prima nelle nostre vite. Non sono più elezioni di risulta. L’Europa per noi è quella della pace e non quella di Macron che ci vuole portare allo scontro o quella delle case green. L’unico verde che vedremo sarà quello nel nostro portafoglio”. Scontato il sostegno di Luca Toccalini, segretario della Lega giovani: “Eravamo al tuo fianco cinque anni fa e lo siamo ancora adesso. Hai dimostrato che avevamo ragione”.

L’ultimo intervento è stato riservato al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Isabella ha un altro grande merito. È lombarda e interpreta nel modo migliore il nostro sentimento. Siamo stufi di avere solo regole dall’Europa. Serve il suo spirito Lombardo del fare”.