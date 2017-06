Torna “Interpretando suoni e luoghi”

Foto varie

Si inaugura nel prossimo weekend la IX edizione della rassegna musicale itinerante “Interpretando suoni e luoghi” grazie al costante impegno della Comunità Montana Valli del Verbano e della Comunità Montana del Piambello instancabili promotrici dell’iniziativa, con i presidenti Giorgio Piccolo e Maurizio Mozzanica che hanno scelto di continuare a finanziare questa iniziativa che negli anni ha visto un crescente consenso di pubblico, offrendo eventi con musica di qualità nei luoghi più suggestivi dell’alto Varesotto. Ad iniziare la stagione 2017 sarà un concerto in uno dei punti con il panorama più spettacolare del lago Maggiore: la Chiesa di Santa Veronica di Caldé che sabato 1° Luglio alle ore 20.45, in collaborazione con la Pro loco di Castelveccana, ospiterà il coro ex Novo con musiche di Beethoven, Mozart, Grieg, Verdi.

Domenica 2 Luglio alle 17.30 sarà il Museo Butti di Viggiù ad ospitare tra le sue statue il duo di Alessia Martegiani voce e Maurizio Di Fulvio alla chitarra.

Mercoledì 5 giugno concerto in un luogo inedito: il Parco Acquatico di Lavena Ponte Tresa, in via Zanzi, un luogo dello stare contemporaeno, a bordo vasca, suggestivamente illuminato per ascoltare in un contesto unico il Coro di Clarinetti dell’Insubria diretto da Edoardo Piazzoli, che eseguirà musiche di Mozart, Vivaldi, Mercadante. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nell’atrio della Scuola Elementare via Pezzalunga 16.

Nella rassegna ritornano luoghi di grande valore architettonico quali la Badia di Ganna, la Chiesa di S. Antonio a Viconago, chiese e pievi che costellano il nostro territorio da Monteviasco, a Induno Olona, Brusimpiano e Orino.

Arte figurativa e musica si uniranno nei concerti proposti nei musei: Butti a Viggiù, Bodini a Gemonio e, interessante novità per la rassegna, al museo Salvini di Cocquio S. Andrea.

La piazzetta di Cavona e il teatro di Cuasso al Monte completano l’itinerario e le occasioni per conoscere ed apprezzare luoghi conosciuti e “nascosti” delle nostre valli, accompagnati da musica e interpreti di grande qualità. Prosegue la consolidata sinergia con Jazz in Maggiore, con un concerto nel chiostro di Palazzo Perabò a Cerro di Laveno, con la volontà di diversificare l’offerta e coinvolgere un pubblico eterogeneo e sempre più numeroso. Gran finale in ottobre con l’Asolo Chamber Orchestra all’auditorium di Maccagno, sulle note di Bach e Mozart.

Anche quest’anno il progetto, che vede la direzione artistica e coordinamento di Chiara Nicora e Silvia Sartorio, si avvarrà della collaborazione dei comuni e di realtà artistiche e culturali già operanti sul territorio. I concerti saranno tutti ad ingresso libero e gratuito.

info suonieluoghi@gmail.com cell. · 347 5987971 – 335 7316031

pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi

www.cmpiambello.it – www.vallidelverbano.va.it