Un anno di servizio civile a Iris Accoglienza

Tre sono i posti disponibili per svolgere un anno di Servizio Civile Nazionale presso la cooperativa Sociale Onlus Iris Accoglienza, all’interno del Centro Socio Educativo per disabili di Gallarate. Le domande vanno presentate entro lunedì 26 giugno ore 14.00.

Il progetto offre ai volontari di servizio civile un’occasione di crescita personale e professionale, grazie ad un costante lavoro di formazione e monitoraggio. Permetterà loro di sperimentarsi in prima persona e vivere intese relazioni superando il concetto di handicap insieme.

Il Progetto Insieme oltre l’handicap 16-17, in cui saranno coinvolti i 3 volontari del Servizio Civile Nazionale va ad integrarsi alla proposta del Centro Socio Educativo Padre Alfredo gestito da Iris Accoglienza, e prevede pertanto lo svolgimento delle attività ordinarie e momenti extra di svago e tempo libero. Grazie al supporto dei volontari che affiancheranno gli operatori nella gestione del Servizio, sarà possibile garantire agli utenti un rapporto educativo più stretto e una pluralità di stimoli, favorendo la relazione e la realizzazione personale.

I volontari verranno coinvolti settimanalmente in attività animative, finalizzate al benessere personale e relazionale della persona:

Attività ludico-ricreative: Creatività, Ascolto musica, Acquaticità, Accudimento animali, Cineforum, “shopping”, uscite istruttivo-ricreative (luoghi pubblici, cinema, teatro, musica), Gite, Vacanze estive

Attività psicomotorie: Musicoterapia, Psicomotricità, Espressione, Danzaterapia

Attività sportive: Nuoto, Camminate a passo sostenuto, Ginnastica

in attività educative e formative, finalizzate al mantenimento o allo sviluppo delle proprie capacità cognitive, manuali, relazionali:

Attività orientate all’autonomia personale e sociale: Igiene personale, abbigliamento, pulizia e riordino spazi personali, orientamento nel territorio, utilizzo mezzi pubblici, uso del cellulare

Attività domestiche: spesa, preparazione pranzo, apparecchio, sparecchio, lavaggio stoviglie, pulizia degli spazi comuni

Attività didattiche: Didattica scolastica elementare (letto-scrittura, geografia, uso del denaro, ecc.), Dibattito, Giornalismo, Informatica

Attività tecnico – creative: Cartonaggio, Bigiotteria, Falegnameria, Cucina, Giardinaggio

Attività di avviamento al lavoro: Assemblaggio e stages/tirocini esterni, in collaborazione con altri Servizi, aziende, esercizi commerciali del territorio

e verranno coinvolti nella progettazione e nella gestione di momenti di svago durante il fine settimana o in occasione di gite, vacanze o soggiorni in autonomia, per un totale di 30 ore settimanali.

Per maggiori dettagli si rimanda al progetto completo consultabile sul sito di Iris Accoglienza e per le modalità di presentazione delle domande il cui termine è fissato per lunedì 26 giugno 2017 ore 14.00, si rimanda al sito nazionale di servizio civile www.serviziocivile.gov.it .