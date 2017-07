Aprire una lavanderia: ecco per quali ragioni è un buon investimento

.

Oggi, investire in un’attività microimprenditoriale è la scelta che molti fanno per affiancare un profitto contenuto ma costante ai propri normali redditi da lavoro. La scelta più popolare in tal senso è quella di aprire una lavanderia: le moderne macchine a gettone infatti permettono di avere un’attività simile senza dovervi dedicare tempo o lavoro effettivo, così da poterlo affiancare all’attività quotidiana. Ma funziona? Per farcelo spiegare abbiamo domandato lumi a Drytech, un’azienda specializzata proprio nell’aprire una lavanderia a gettone, chiavi in mano, per i microimprenditori: e la risposta, che abbiamo articolato qui per punti, è che ci sono molte ragioni per scegliere di fare questo investimento.

Le basi sono solide

Le basi a cui ci riferiamo sono quelle che vanno a costituire una effettiva nicchia in cui lavorare: e la fetta di mercato che può essere interessata ai servizi di una lavanderia a gettone è in effetti in crescita. Sempre più persone vivono sole, in piccoli appartamenti in affitto nei quali passano pochissimo tempo; e dall’altra parte abbiamo famiglie impegnatissime, dove entrambi i genitori lavorano tutto il giorno e i tempi da dedicare ai lavori domestici sono ristretti. Tutta clientela ideale per aprire una lavanderia.



Le abitudini stanno cambiando

Non solo esistono clienti adatti al servizio di lavanderia automatica; anche la loro consapevolezza dell’utilità del servizio sta crescendo. Vent’anni fa, sarebbe stato improponibile suggerire ad una famiglia di non comprare una lavatrice; oggi sono molte di più le persone che possono trovare interessante un servizio che permetta di avere un lavaggio di alta qualità, di usare anche un’asciugatrice nella stagione piovosa, e di evitare di occupare spazio con una lavatrice domestica in case sempre più piccole.

Il mercato è resiliente

In tempo di crisi, com’è ovvio, tutti i mercati subiscono una flessione; va però detto che aprire una lavanderia ci mette su un particolare mercato che difficilmente soffre grossa crisi,perché offre un servizio di base al quale è difficile rinunciare – soprattutto per chi già ne fa uso. In un momento difficile economicamente, anzi, è più facile che le famiglie a cui si rompe la lavatrice inizino ad usare un servizio a gettone, piuttosto che il contrario.

Non esistono rischi d’insoluto

La microimprenditoria soffre, ancora più di quella tradizionale, il problema degli insoluti: con una base economica più debole, infatti, è più difficile sostenere un mancato pagamento. Ma aprire una lavanderia ci posiziona in modo molto vantaggioso a questo riguardo, perché l’insoluto, semplicemente, non è possibile: il servizio viene pagato prima di utilizzarlo. Una serenità importantissima.