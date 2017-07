Cade da venti metri, grave un uomo

croce verde svizzera

Grave infortunio questo pomeriggio, poco prima della 16.30 a Maggia in zona Valle del Salto. Un 31enne cittadino afgano residente nel Canton Argovia è rimasto vittima, per ragioni che l’inchiesta dovrà stabilire, di una caduta da un’altezza di circa 20 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che, dopo aver prestato le prime cure al malcapitato, lo hanno straportato in elicottero all’ospedale. Il 31enne ha riportato gravi ferite. Sul posto la polizia cantonale per i rilievi del caso.