Per Uboldo: si al contributo per il tetto della parrocchia pur \"mancando la condivisione\"

La lista “Per Uboldo” condivide la scelta dell’Amministrazione del sindaco Lorenzo Guzzetti di concedere un contributo straordinario di 50 mila euro per il rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale ma nella sua dichiarazione di voto ha tenuto a fare dei distinguo.

“Pur votando a favore non possiamo non denunciare – hanno spiegato in consiglio comunale – per l’ennesima volta il comportamento scorretto di questa maggioranza nei confronti dell’opposizione nella gestione dell’intera vicenda. Diversamente da quanto dichiarato dal sindaco Lorenzo Guzzetti che ha parlato di “una decisione non di una parte politica, ma di una scelta comunitaria” essa si è rivelata non essere una scelta comunitaria perchè non è stata decisa tutti insieme. E avrebbe dovuto esserlo perchè la chiesa e’ anche la nostra chiesa”.

Nella sua critica “Per Uboldo” va più a fondo: “In più ci risulta che il nostro parroco abbia inviato una lettera di richiesta di contributo straordinario lo scorso 14 marzo scorso indirizzata anche ai componenti del consiglio comunale. Perché questa lettera non ci è stata mai consegnata? Insieme avremmo potuto capire come arrivare a determinare la cifra del contributo; avremmo potuto capire a quanto ammonta il contributo determinato dal fondo in base all’art. 73 della Legge Regionale n. 12/2005; insieme avremmo potuto anche capire il perché del carattere d’urgenza del provvedimento”. Chiara la lettura politica della forza d’opposizione: “Siamo stati dunque ignorati ancora una volta. Semplice dimenticanza? Ci è sorto qualche dubbio perché in occasione della concessione del contributo ai Comuni colpiti dal terremoto dello scorso 24 agosto noi consiglieri comunali di opposizione siamo stati interpellati”. Una polemica che però non hanno spostato il voto: “Ad ogni modo, l’amore per la nostra chiesa e per la nostra comunità, fanno sì che il voto della lista Per Uboldo sia favorevole alla concessione del contributo alla parrocchia per il rifacimento del tetto della chiesa”.