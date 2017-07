Piazza Grande si riempie con Moon&Stars. Stasera c’è Sting

Una manifestazione che richiama ogni anno migliaia di visitatori, con ospiti internazionali. Iniziata venerdì 14 luglio “Moon&Stars” continua a “macinare” risultati e vede Piazza Grande trasformata in un grande festival.

Un inizio che meglio non si poteva: gli attesissimi concerti dei rapper Macklemore & Ryan Lewis e J-Ax & Fedez hanno risposto alla grandissima alle aspettative del pubblico. L’atmosfera in Piazza Grande era elettrica, caricata fin dal pomeriggio con l’arrivo dei primi spettatori di gioiosa impazienza.

È stato poi il turno degli statunitensi Macklemore & Ryan Lewis, anche loro bravissimi a entusiasmare la piazza che insieme a loro ha cantato a squarciagola successi come «Thrift Shop», «Can’t hold us», «Same Love» o «Downtown». Se servisse ancora una conferma, è arrivata: Macklemore & Ryan Lewis sono giustamente considerati una live band eccezionale, che sa perfettamente cosa fare per conquistare e intrattenere il suo pubblico.

E’ stato poi il momento di Zucchero, nella serata di sabato. E’ il re italiano del blues e del rock ha superato alla grande le aspettative e da vero animale da palcoscenico qual è, insieme ai suoi musicisti provenienti un po’ da tutto il mondo, ha immediatamente conquistato la platea.È stata una serata di musica vibrante, toccante, commovente.

A dare inizio alla serata è stata LP, cantate statunitense dalla folta e inconfondibile chioma, che con il suo concerto ha dimostrato perché il paragone con un certo Bob Dylan, uno dei grandissimi della storia della musica, ci stia tutto. Tutti i suoi pezzi, al di là dello stile – melodico-intimo, indie-rock o dance-pop – sono enormemente piaciuti a un pubblico entusiasta.

Domenica 16 luglio la festa è continuata con un triplo pacchetto di concerti composto da i Söhne Mannheims, Andreas Bourani e Lo & Leduc. E poi, il grande atteso appuntamento con i Jamiroquai.

Tra i Jamiroquai e la Piazza Grande è stato amore a prima vista. Tutta la band sembrava felice di essere di nuovo in scena (l’ultimo tour per promuovere l’album «Rock Dust Light Star» risale a sette anni fa).

Il pre-concerto è stato affidato a Seven, in svizzera la voce soul di spicco e grande ammiratore dei Jamiroquai, che con la sua solita grande maestria è riuscito ad avvincere il pubblico della Piazza. Jan Neuenschwander (in arte Seven) ha fatto da apripista ideale alla sua band preferita, dimostrando una volta di più perché sia uno dei musicisti più richiesti del nostro paese.

Mercoledì sera con Sting arriva in Piazza Grande uno dei mostri sacri della musica rock. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti: http://www.ticketcorner.ch/