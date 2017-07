Si tuffa e batte la testa contro una roccia, 21enne in ospedale

Foto varie

Brutto incidente per un bagnante sulla spiaggia di Cerro di Laveno, attorno alle 14,30 di oggi (domenica). Un giovane di 21 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi provocato una profonda ferita al capo in seguito ad un tuffo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate che ha prestato le prime cure al ragazzo che avrebbe battuto il capo contro un sasso.

Il 21enne è stato subito caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo per verificare la gravità della ferita riportata alla testa. Non dovrebbe essere in perivolo di vita.