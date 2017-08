Estate “horror” al cinema

Annabelle

Agosto comincia con due proposte horror per rinfrescare le sere d’estate. Annabelle 2, sequel dello spin-off nato da The Conjuring – L’Evocazione, uscirà al cinema il 3 agosto. In seguito alla distruzione dell’orfanotrofio in cui vivevano, un gruppo di piccole orfanelle, sotto la custodia di Sorella Charlotte (Stephanie Sigman), trova accoglienza in una grande casa, abitata da un fabbricante di bambole (Anthnony LaPaglia) e sua moglie.

Le bimbe, subito felici della nuova sistemazione, si renderanno ben presto conto di essere finite in una vera e propria casa stregata: dall’interno di una stanza chiusa a chiave arrivano strani rumori e una bambola assassina inizia a prenderle di mira.

Mentre viene alla luce l’oscuro segreto legato alla morte della figlia della coppia che le ospita, le povere orfanelle dovranno cercare di restare unite per salvarsi…

Angoscia è una produzione indipendente, studiata secondo un copione che prevede l’insinuarsi nello spettatore di una suspense che non richiede alcun effetto splatter per spaventare. Ambientato in un’anonima cittadina della provincia americana, il film racconta la storia della giovane Tess, che soffre fin da piccola di depressione e si ritrova ingabbiata in un’atmosfera sempre più cupa e soffocante, in preda ad allucinazioni visive che le faranno temere di ogni aspetto della quotidianità.