Tambone: “Sono pronto per la chiamata della Serie A”

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

«Scenderò in campo con la maglia numero 15 perché è quella che vestiva mio papà quando giocava. E lui l’aveva scelta per omaggiare il suo idolo: Manuel Raga, uno che da queste parti ha lasciato il segno».

Il nome dell’indimenticabile “messicano volante” della Ignis fa brevemente capolino al termine della preparazione di Matteo Tambone, uno dei primi acquisti estivi della Pallacanestro Varese e soprattutto un giovane italiano che ha aspettato il momento giusto per provare a salire nel massimo campionato.

«Lo scorso anno – ammette il playmaker romano – avevo avuto qualche proposta da squadre di Serie A. Però io ho seguito il progetto a lungo termine che avevo in mente. Prima di arrivare nella categoria più alta mi interessava giocare da titolare una stagione in A2. Così è avvenuto (a Ravenna ndr), e ora credo di essere pronto a competere a questo livello. So già che sarà dura, non lo nego, ma penso che sia giusto misurarmi in questo momento della carriera».

Tambone, 1,92 per oltre 90 chili di peso, racconta di essere più preoccupato per il lato tecnico della Serie A, rispetto a quello fisico. «Con la mia struttura posso fare sia il play sia la guardia e, di conseguenza, spendermi in difesa in entrambi i ruoli. Sono invece più curioso di quel che dovrò fronteggiare sul piano tecnico: in A c’è maggiore velocità di palla, grande rapidità di esecuzione, ci sono anche regole di gioco differenti. Tutte cose che dovrò imparare e “cavalcare” nel modo giusto». Anche per questo, la presenza nello staff di un “califfo” nel ruolo come Massimo Bulleri è importante per il giovane regista della Openjobmetis.

«Poter lavorare insieme al Bullo per me è il massimo. Ogni volta che sto vicino a lui provo a captare qualche “dritta” e sfruttare i suoi consigli». Mentre con Caja il rapporto personale è aperto da tempo. «Lo avevo già avuto come allenatore nella Nazionale Sperimentale, quindi conosco il suo modo di lavorare. Caja è coach che pretende il massimo anche in allenamento, è duro, ma sa anche tirare fuori tutte le qualità dei suoi giocatori. E del resto, il suo curriculum parla per lui».

Davanti al 23enne di scuola Virtus Roma c’è un altro esempio, questa volta nei panni del compagno di squadra. «Sì, Giancarlo Ferrero. Ci eravamo conosciuti a Ravenna, perché qualche anno fa si allenò con noi per un periodo. Lui è stato bravo ad arrivare dalla A2 e ritagliarsi uno spazio: con Caja questo è possibile e lo ha dimostrato».

Come il capitano, anche “Tambo” ha un presente accademico: «Quest’anno riprenderò gli studi all’Università: ho iniziato il corso di scienze motorie e dopo un paio d’anni voglio rimettermi sui libri». Per il resto il playmaker si descrive come ragazzo semplice: fidanzata, visite ai luoghi ancora non conosciuti, cinema. E pallacanestro: «A Chiavenna avete già visto qualche indicazione della squadra che saremo: voglia di lottare, circolazione di palla e via dicendo». Poi la riunione tecnica di Caja chiama: la Openjobmetis è pronta a calcare le tavole di Masnago un’altra volta, per un’altra stagione.