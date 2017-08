Varese, tanto gioco un solo gol. Con il Cerano termina 1-1

Davanti a circa 300 persone, giunte a Morazzone per vedere la prima in provincia di Varese della squadra di Salvatore Iacolino, i biancorossi pareggiano 1-1 contro il Cerano Romentino, squadra piemontese di Eccellenza.

Il Varese scende in campo con il 4-3-3 con il neo arrivato Bizzi in porta, Careccia provato a destra, Granzotto a sinistra, Bruzzone e Simonetto in mezzo. A centrocampo Magrin fa il centrale con Monacizzo a destra e Zazzi a sinistra, mentre in attacco Molinari è la punta centrale supportato da Longobardi e Rolando, che da destra è libero di accentrarsi.

Un ottimo primo tempo per il Varese, che gioca con la personalità vista a Pisa, con buoni ritmi nonostante il caldo, ma poco conclusivo sotto porta. Nel primo quarto d’ora di gioco ci provano Molinari – anche con un paio di punizioni – e Zazzi, ma l’argentino prima e il centrocampista poi, non riescono a trovare la via del gol. La rete che sblocca l’incontro arriva al 44’ con Longobardi, che gira sotto la traversa con un sinistro al volo un bel cross di Zazzi dalla fascia mancina.

Nella ripresa i ritmi calano, i cambi sono tanti da entrambe le parti del campo e il gioco ne risente. Trovano spazio in campo anche i giovani N’Zoughi, il greco Chris e l’attaccante classe 1996 Nicolò Rota, lo scorso anno al Como e arrivato oggi in prova. Non arrivano emozioni fino al 42’, quando i piemontesi trovano il pareggio. Zecchini sbaglia il retropassaggio verso il portiere, Ottini lo contrasta e recupera palla, battendo poi Scapolo in uscita. Nel finale c’è giusto il tempo per un diagonale di Lercara che non va lontano dal palo.

Al termine della sfida mister Iacolino si dice comunque contento: «Senza contare Pisa, questo era il primo vero test e per il primo tempo sono molto contento. Chiudere in difesa una squadra di Eccellenza è un buon segno, frutto del lavoro svolto. Potevamo essere più concreti sotto porta, ma con le gambe pesanti è sempre un po’ difficile. Nella ripresa forse ho messo in campo troppi giovani, ma se non li vedevo all’opera oggi non avrei più avuto occasione di farlo. Careccia da terzino destro mi è piaciuto molto, se non dovesse arrivare dal mercato un nuovo giocatore, potrei contare su di lui in quella posizione».

Belle parole anche per il nuovo numero uno Mirko Bizzi, alla prima uscita in biancorosso: «Ho trovato un ambiente bello. Compagni e staff mi hanno accolto alla grande. La squadra mi ha fatto un’ottima impressione e l’obiettivo è quello di vincere. Ho accettato “subitissimo” l’offerta del Varese, lo seguivo quando era in Serie B e conosco bene il calore della piazza. Vogliamo cercare di riportarlo dove merita».

TABELLINO

Varese – Cerano Romentino 1-1 (1-0)

Varese (4-3-3): Bizzi; Careccia, Simonetto, Bruzzone, Granzotto; Monacizzo, Magrin, Zazzi; Rolando, Molinari, Longobardi. Entrati nella ripresa: Scapolo, Battistello, Lercara, Ferri, Tripoli, Melesi, Rota, Arca, Zecchini, N’Zoughi, Chris. N.e.: Lonardi, D’Arbenzio. All.: Iacolino.

Cerano Romentino (3-5-2): Zenoni; Audini, Nasali, Dorigo; Joshua Tenkorang, Ottino, Ciana, Bigioni, Eliseo; Cospito, Malaspina. Entrati nella ripresa: Di Pierro, Gibbin, Pasqua di Bisceglie, Crieco, Della Grazia, Murat, James Tenkorang. All.: Rotolo.

Arbitro: sig. Formaglio