34enne trovato con patente falsa, in auto alcolici e droga

Gli intimano l’alt e si dà alla fuga. In auto, con lui, quattro ragazzi tutti minorenni. Bloccato dalla Polizia Locale, è stato trovato in possesso di patente falsa. I ragazzini, invece, sono stati trovati in possesso di alcolici e marijuana.

È successo ieri, giovedì 21 settembre, nel tardo pomeriggio nei pressi del piazzale della stazione delle FS. Agenti della Polizia Locale di Legnano, in borghese e in divisa in servizio di pattugliamento, hanno notato un’auto di grossa cilindrata con a bordo un uomo e quattro ragazzi. Erano da poco trascorse le 17,30 quando gli agenti in divisa hanno intimato l’alt all’autista che, per tutta risposta, ha effettuato una manovra repentina mettendo in pericolo l’agente che si trovava di fronte a lui. A tutta velocità si è dato alla fuga per le vie della città. Grazie alla segnalazione di un cittadino, alcuni minuti dopo, nelle

vicinanze del campo sportivo Giovanni Mari, sono stati individuati i minorenni, due ragazzi di 16 e 17 anni e due ragazze di 15 e 16 anni tutti italiani, che erano scesi dall’auto. Identificati, sono stati trovati in possesso di bottiglie di alcolici e di una dose di marijuana.

Alcuni minuti dopo, anche l’autista dell’auto è stato identificato. Si tratta di un uomo di 34 anni, italiano, amico dei ragazzi che li aveva accompagnati in stazione per fare una passeggiata. Alla vista degli agenti e consapevole di avere un patente falsa si è dato alla fuga. Sanzionato per guida senza patente è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di documenti falsi. I ragazzi, invece, sono stati sanzionati per il vigente regolamento di polizia urbana in tema di alcolici, la cui sanzione, in accordo con i rispettivi genitori nel frattempo chiamati al Comando di corso Magenta, sarà tramutata in lavori di pubblica utilità. Per il minorenne in possesso della marijuana è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Milano in base alla vigente normativa sugli stupefacenti.

Gli agenti della Polizia Locale stanno ancora indagando al fine di accertare quale sia l’attività commerciale dove i ragazzi hanno acquistato gli alcolici e la provenienza della sostanza stupefacente. «È importante evidenziare che è stato grazie alla segnalazione di un cittadino che abbiamo potuto fare luce su questa vicenda -commentano dal Comando di Corso Magenta-. Dimostrazione ulteriore che è fondamentale la partecipazione della cittadinanza che, ancora una volta, si è dimostrata parte attiva nella sicurezza della città».