Sbandieratori di Ferno: terzo posto regionale in due categorie

Il 13 aprile, a Legnano, si è svolto il diciassettesimo “Campionato regionale sbandieratori e musici”. All’evento si sono presentate diverse categorie: “singolo”, “doppio”, “piccola squadra” da 4 a 6 persone, “i musici” che si esibiscono con musica e coreografie, “grande squadra” da 6 a 12 atleti e “under 16” da 2 a 10 elementi. Gli Sbandieratori di Ferno si sono piazzati al terzo posto in entrambe le categorie “piccola squadra” e “under 16”.

Quello di Legnano è stato il primo campionato post Covid. Gli Sbandieratori di Ferno – gruppo nato nel 1980 per esibirsi durante il Palio di Ferno e che, dopo una pausa di 10 anni, nel 2008 si è costituito nuovamente come associazione sportiva affiliata Uisp – si sono presentati con 17 elementi.

«È stato bello riprendere, perché con la pandemia si è fermato tutto e la ripartenza è difficile. Le squadre fanno fatica a partecipare ai campionati perché ci sono ancora difficoltà a ricostruire i gruppi visto, questo perché in tanti hanno abbandonato. A Brescia, c’era un gruppo importante e la notizia di saperlo in difficoltà mi ha rattristito – dice Maurizio Giacomini, presidente degli Sbandieratori di Ferno -. Noi stessi siamo andati con 17 atleti, contro i 30 che era la nostra media. La speranza è che torni chi per ora non è riuscito a partecipare».

«Da parte nostra poi è stato bello vincere – continua Giacomini -. Tra l’altro, la nostra categoria under 16 ha iniziato da un anno. Arrivare terzi, e davanti ad altri gruppi, è stato bello ed emozionante. Altri nostri esercizi sono arrivati quarti e un po’ di delusione c’è stata. Ma pazienza, nulla di grave, noi siamo abituati a perdere perché siamo autodidatti. Facciamo tutto da soli senza maestri, ma qualche gruppo più esperto l’abbiamo battuto: tanta roba per noi».

Nei mesi prossimi per gli Sbandieratori di Ferno ci sono in programma altri tornei. La formazione under 18, per esempio, sarà impegnata a Reggio Emilia il 9 giugno e noi saremo pronti a documentare la performance!