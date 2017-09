Eccellenza e Promozione, pronti per la quarta giornata

Le immagini dei dilettanti

Tutto pronto per il quarto turno di Eccellenza e Promozione. L’Eccellenza parte sabato 30 con Fbc Saronno – Gaggiano. In Promozione le due squadre ancora a punteggio pieno, Castanese e Vergiatese, saranno opposte.

ECCELLENZA

Si inizia sabato 30 (ore 20.30) con la sfida tra Fbc Saronno e Gaggiano. Domenica (ore 15.30) le altre. L’Union Cassano cercherà di difendere il primo posto ospitando il Lomellina, così come l’Ardor Lazzate che andrà a Sancolombano. Al “Mari” il Legnano sfiderà la Sestese, mentre a Castellanza i neroverdi affronteranno un Verbano ferito. Gara interna per il Busto 81 contro il Cavenago Fanfulla. Chiudono il quadro Accademia Pavese – Alcione e Fenegrò – Calvairate. Riposo per il Vigevano.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate, Union Cassano 7; Legnano, Fengrò, Alcione 6; Accademia Pavese 5; Gaggiano, Sancolombano, Busto 81 4; Sestese, Verbano, Lomellina, Fbc Saronno 3; Vigevano 2; Cavenago Fanfulla, Castellanzese 1; Calvairate 0.

PROMOZIONE

Chi sarà ancora a punteggio pieno? Le due a 9 punti dopo 3 gare, Castanese e Vergiatese, saranno di fronte a Castano Primo. Dietro di loro la Rhodense spera di vincere a Ponte Tresa contro l’Olimpia. Il Morazzone andrà a Portichetto per confermarsi, l’Uboldese vuole sbancare Solaro, mentre la Belfortese vorrà sfruttare il fattore campo contro il Cob 91. La Besnatese cercherà di fare i primi punti sul campo amico contro la Guanzatese, il Gavirate invece proverà il colpo esterno a Brebbia. La Lentatese ospiterà il Bresso, turno di riposo invece per la Base 96.