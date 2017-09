Non ci sarà nessun concerto gratuito di Liam Gallagher a Milano

La notizia del concerto gratuito di Liam Gallagher in Piazza Duomo in agenda per il prossimo 14 settembre ha fatto impazzire i fan dell’ex frontman degli Oasis. Peccato che non sia esattamente così.

A raffreddare gli animi è la celebre rivista musicale Rolling Stone che in un articolo spiega come “Liam Gallagher non farà un concerto gratuito a Milano”. Nello specifico:

L’ex frontman degli Oasis si esibirà in una manciata di pezzi (tre, molto probabilmente), in acustico, dalla Terrazza Duomo 21, ovvero la “gemella” della storica balconata di TRL, per i più nostalgici. Il live sarà proiettato su un maxi schermo, ma la data del 14 – in occasione della Vogue for Milano, l’ex Vogue Fashion Night Out – non è tra le tappe del suo tour ufficiale per la promozione del disco As You Were.

Chissà se durante la sua sosta milanese non decida di tornare dalle nostre parti. Come fece nel 2015 quando a Varese si fermò per parecchi giorni, concedendosi a moltissimi selfie con i suoi fan. Quella volta venne qui per acquistare un cavallo da corsa e per mangiare la pizza, come ci raccontò in questa intervista: