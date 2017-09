Torna l’ottobre caldanese

Finalmente...le castagne!!!

Primo ottobre, domenica, a Caldana, frazione di Cocquio, vuol dire Ottobre caldanese.

Castagne, soprattutto, ma tanti produttori locali che espongono generi di artigianato e gastronomici, mostre,intrattenimento per l’intera giornata in un borgo che vale certamente la pena di visitare.

“Lo scenario principale – dicono gli organizzatori – è costituito dalle piccole strade, strette tra le colline che precedono il Campo dei Fiori, dove a partire dalla mattina di ogni domenica molti espositori offrono un po’ di tutto: dalle produzioni tipiche alle creazioni artigianali, dalla bigiotteria all’antiquariato. Particolare da non trascurare, la possibilità di mangiare degli ottimi piatti tipici a base di polenta e stufati a base d’asino e altre leccornie. Nelle corti del centro storico è possibile inoltre visitare le vecchie professioni di un tempo e le esposizioni d’arte. Oltre ad una bella scampagnata e una mangiata di cucina lombarda, insomma, è un’ottima occasione anche per fare acquisti. Poi, ovviamente, sarà possibile gustarsi nel corso della manifestazione anche le prime castagne di stagione, per la gioia dei bambini”.

Caldana è raggiungibile in auto da Varese percorrendo la sp1 fino a Gavirate seguendo poi le indicazioni per Orino, gli organizzatori hanno predisposto ampi parcheggi dove lasciare l’auto.