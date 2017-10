Al cinema tra dramma e commedia

cinema film pellicole locandine

La ragazza nella nebbia, tratto dal romanzo di Donato Carisi, uscirà al cinema il 26 ottobre. Il paesino di Avechot, nelle Alpi, è immerso in una fitta nebbia. L’agente Vogel, a causa della pessima visibilità, finisce in un fosso con l’auto: tratto in salvo incolume, l’uomo non ricorda nulla delle ultime ore. Con il supporto di uno psichiatra tenta dunque di recuperare i suoi ricordi. Si comincia dalla scomparsa della giovanissima Anna Lou, per la quale le ipotesi di allontanamento volontario e rapimento si intrecciano continuamente senza soluzione. Il «mostro» cui Vogel sta dando la caccia potrebbe avere le sembianze di un insospettabile professore, ma l’agente deve sforzarsi di ricordare come è finito ad Avechot…e soprattutto a chi appartiene il sangue che impregna i suoi vestiti. Nel film recitano Toni Servillo, Jean Reno e Alessio Boni.

Terapia di coppia per amanti è una simpatica commedia italiana, al cinema da giovedì 26 ottobre. Modesto (Pietro Sermonti) e Viviana (Ambra Angiolini), esaurita la passione del loro rapporto, si rivolgono ad un consulente di coppia in cerca di aiuto. L’unico problema è che i due non sono una coppia ufficiale, bensì amanti, entrambi regolarmente sposati. Mentre lui vorrebbe mollare tutto e ricominciare una nuova vita, Viviana opterebbe invece per portare avanti la relazione extra coniugale così com’è. Riuscirà l’analista nella missione impossibile di riconciliare i due amanti?

Judi Dench è la Regina Vittoria in Vittoria e Abdul, nelle sale italiane a partire dal 26 ottobre. Il film è ispirato alla storia vera dell’amicizia fra la Regina e Abdul, un commesso indiano al servizio della Corte inglese durante il Giubileo d’Oro. Stanca dei soliti aneddoti che le vengono propinati nel corso delle visite ufficiali, Vittoria si interessa ai racconti esotici del giovane e rimane colpita dalla sua intelligenza, tanto da nominarlo prima assistente personale dell’Imperatrice d’India e poi insegnante incaricato di istruire la sovrana sulle questioni indiane. Il rapporto di amicizia sempre più stretto fra i due provocherà però una rivolta interna, difficile da controllare per la Regina stessa.

Il 25 ottobre uscirà inoltre al cinema Thor Ragnarock, la nuova avventura che gli amanti degli eroi Marvel non potranno assolutamente perdere.