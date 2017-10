Alfieri sul dopo referendum: “Se sarà una proposta condivisa, noi ci siamo”

“Se sarà una proposta condivisa, noi ci siamo. Se il ragionamento di Maroni è ‘queste sono le materie, prendere o lasciare’, noi non parteciperemo”. E parlo a nome di tutti, è una posizione condivisa anche dei sindaci. Senza di noi, la Lega rischia di andare a sbattere come in passato”.

Così il segretario regionale del Pd, Alessandro Alfieri, ha spiegato la posizione del suo partito nel percorso di preparazione della risoluzione della Lombardia per la trattativa col Governo sulla autonomia.

“Maroni, che fa politica dai tempi della prima repubblica – ha aggiunto Alfieri -, sa che per costruire una trattativa complicata ha bisogno di un fronte largo, è difficile pensare di portare a casa il risultato senza coinvolgere il principale partito lombardo”.