“La politica torna a scuola”

Riceviamo e pubblichiamo

Orizzonte ideale, presenta il convegno “giovani e politica ” che si terrà sabato 14 ottobre 2017 presso l’istituto superiore “Daverio-Casula” e riservato agli alunni delle classi quinte.

“E’ un convegno a cui personalmente tengo molto , in quanto la disaffezione dei giovani alla politica è un fatto ormai grave e bisogna intervenire al più presto per non perdere contatto con il futuro del nostro paese ” dichiara Mattia Cavallini di Orizzonte Ideale.

Il dibattito che vedrà interessati circa 200 alunni , verrà presentato da Mattia Cavallini (Orizzonte ideale) che lascerà poi spazio al rappresentante d’ istituto Pietro Goitan che leggerà una lettera con il pensiero dei giovani verso la politica per poi dare il via a due ore di dibattito che sarà moderato dal Giornalista Francesco Caielli (La Provincia di Varese ) e vedrà confrontarsi Giacomo Cosentino (pres. Orizzonte ideale ), Paolo orrigoni (ex candidato sindaco a Varese Lista Orrigoni) , Carlo piatti ( segr. Cittadino lega nord) , Roberto Leonardi (coordinatore cittadino forza italia) , Samuele astuti ( segr.prov pd ) e cosimo Petraroli ( on. M5s)

Conclude Cavallini ” mi auspico sia l’inizio di una serie di iniziative e convegni che possano rendere i giovani partecipi , informati e che faccia tornare in loro la voglia di credere nella politica ”

Ringraziamo tutte le forza politiche presenti per la loro importante disponibilità e collaborazione.