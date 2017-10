Si finge nei guai, truffa per mesi un anziano

E’ stata arrestata con in mano una busta piena di soldi, V.S.P. donna 36enne di Gallarate che era riuscita a convincere un anziano a versarle somme di denaro.

La donna aveva conosciuto l’uomo durante una vendita porta a porta e tramite stratagemmi, sempre differenti, l’aveva convinto a consegnarle somme di denaro sempre più ingenti. Una volta conquistata la fiducia dell’uomo, che da tempo viveva in una condizione di particolare fragilità per vicende personali, aveva alzato la posta in gioco.

Recitava infatti, la parte della donna caduta in disgrazia perchè colpita da problematiche giudiziarie e si era inventata una menzogna. Diceva di trovarsi agli arresti domiciliari e aveva convinto l’anziano che se le avesse pagato le spese processuali, per una somma di trentamila euro, sarebbe stata libera. Alla fine del processo gli avrebbe restituito i soldi.

Una menzogna sopportata dalle telefonate di un finto avvocato, amico della donna. L’uomo aveva quindi continuato a fare versamenti, con somme di denaro sempre più consistenti e dilapidando quasi del tutto il suo capitale.

I Carabinieri della Stazione di Albizzate, dopo una repentina ma accurata attività investigativa, hanno tratto in arresto per truffa aggravata ai danni di un anziano signore, V.S.P. donna 36enne di Gallarate. L’arrestata, con precedenti penali, è stata immediatamente condotta alla Casa Circondariale di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio