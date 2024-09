Albizzate apre il cuore e si prepara ad un weekend di festa e solidarietà nel ricordo di Chiara

Ancora una volta ad Albizzate scende in campo la solidarietà e diventa un’occasione per far festa nel ricordo di una persona scomparsa il prossimo 21 e 22 settembre.

Il terzo week end di settembre Albizzate farà da palco ad una serie di eventi organizzati da un gruppo di amiche ed amici che, dal dolore per la perdita di una di loro, hanno deciso di mettersi in cammino.

Il gruppo Camminiamo Insieme ha un progetto ambizioso perché vuole portare avanti l’esempio di solidarietà e “cura” del prossimo, soprattutto dei più deboli, che Chiara, una mamma che grazie alle scuole dei suoi figli ha condiviso la realtà di Albizzate, ha abbracciato nel corso della sua breve vita.

«Chiara è sempre stata un’amica presente – spiegano le promotrice dell’iniziativa -, pronta a dare una mano e, nonostante una famiglia numerosa, era sempre disponibile e si sapeva di poter contare su di lei: la si vedeva sui campi di calcio, su quelli di basket, in oratorio, a scuola, i suoi occhi azzurrissimi ed una risata cristallina e coinvolgente. Durante la lunga malattia Chiara è stata accudita con estrema professionalità e grande tenerezza da tutto il personale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dove era ricoverata. Chiara non c’è più ma ogni giorno ci ricorda quali sono le cose importanti della vita e questo ci ha spinto ad organizzare un primo evento di raccolta fondi a lei dedicato: “Camminando con Chiara“.

Il programma del weekend albizzatese

Sarà il maestro Samuele Cane, direttore del JPC, a dare il via a questo week end di festa. Per il primo concerto live della stagione il JPC ha deciso di tornare a casa, in Piazza ad Albizzate (in Sala Piotti in caso di maltempo) e, dalle ore 21 di sabato 21 settembre, intratterranno con una bella serata di musica con il “JPC LIVE CONCERT: Una CHIARA voce fino a te“. Il JPC ha avuto l’onore ed il piacere di sposare diverse iniziative benefiche ed il maestro Samuele Cane ha abbracciato subito con entusiasmo questa iniziativa rendendosi disponibile ad esibirsi in forma gratuita in modo che tutto il ricavato possa essere devoluto in beneficenza. L’ingresso sarà ad offerta libera.

Domenica 22 settembre dalle ore 8.30 nel Cortile Nobile del Comune si prenderanno le iscrizioni per la camminata di 5 chilometri non competitiva per le vie del paese. Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 nell’Area Feste adiacente il comune con partenza alle ore 10; all’arrivo un super eroe accoglierà grandi e piccoli.

Per l’occasione le vetrine delle attività commerciali saranno addobbate grazie al progetto consolidato “Le Vie del Commercio” proposto dall’Assessorato al Commercio e Attività Produttive che, per l’occasione, sarà in ricordo di Chiara.

Alle 11.30 la Santa Messa nella Parrocchia S. Alessandro di Albizzate. Seguirà il pranzo, sotto al tendone degli alpini e l’asta delle “Torte della Nonna”.

Nel corso del pomeriggio, dalle ore 14.30 la sala Piotti farà da palco ad un torneo di Burraco. Una coinvolgente animazione intratterrà i più piccoli con giochi, truccabimbi e tante sorprese. La giornata terminerà con una sfilata di moda nel cortile nobile del Comune.

All’evento parteciperà anche un “albizzatese DOC”, l’amico Stefano Chiodaroli.

«Siamo rimasti stupiti do come questa idea sia stata immediatamente raccolta dall’amministrazione comunale e dalle associazioni e i cittadini albizzatesi che si sono mossi con grande cuore per realizzarla – spiega le amiche di Chiara -. Ringraziamo sin d’ora l’Amministrazione Comunale, gli amici della Festa Calabro Lombarda, la Pro Loco, gli Alpini, tutte le Associazioni ed i Volontari che hanno deciso di affiancarci e rendersi disponibili a supportarci moralmente, ma soprattutto praticamente, nell’organizzazione di questo evento. Siamo certi che questa “due giorni Albizzatese” oltre ad essere un piacevole momento di aggregazione, possa diventare uno strumento per fare del bene in ricordo di un’amica che ha combattuto la più dura delle battaglie senza mai perdere la fede ed il sorriso».

Il ricavato alla lotta contro i tumori

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto al reparto della S.C. OM tumori testa-collo della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, coordinato dalla professoressa Lisa Licitra: “La corsa è davvero una metafora della vita, un modo di essere e di esprimersi, attraverso la quale trovare ciò che di più profondo ci appartiene. In questo Chiara ci ha insegnato l’impegno ed il coraggio nella sfida più grande della sua vita, anche grazie al sostegno incrollabile di chi l’ha amata. Questa camminata sia un sostegno al nostro impegno quotidiano nel ricordo perenne di Chiara”.

«Ancora una volta – ha chiosato il sindaco Mirko Zorzo – sono orgoglioso della risposta del paese di Albizzate che si dimostra un paese non solo capace di fare festa ma di farlo avendo ben presente l’importanza di fare del bene».