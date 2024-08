Spettacolo per tutta la famiglia a Valdarno: “Il Dottore Innamorato” in scena il 30 agosto

Venerdì 30 agosto 2024 alle ore 20:45, la suggestiva piazza San Marco di Albizzate, frazione Valdarno, si trasformerà in un teatro a cielo aperto, ospitando uno spettacolo imperdibile per tutta la famiglia: “Il Dottore Innamorato”, una commedia tradizionale presentata da I Burattini della Commedia di Moreno Pigoni.

Una commedia di burattini per grandi e piccini

Lo spettacolo, adatto a bambini dai 3 anni in su, appartiene al genere dei burattini a guanto della tradizione emiliana. La trama ruota intorno alle esilaranti vicende del Dottor Balanzone, deciso a sposarsi con la giovane Lisetta, figlia di Sandrone. Nonostante il padre sia allettato dalla dote offerta, Lisetta è innamorata di Fagiolino. Quando Fagiolino scopre il piano, elabora una strategia per sventarlo, e sarà la strega Gertrude a intervenire per risolvere l’intricata situazione, con un finale che riserverà una divertente sorpresa.

Ingresso gratuito e informazioni

L’ingresso allo spettacolo è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo arcadinoeteatro@gmail.com o telefonare al numero 351 375 1758.

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà presso la Sala Piotti di Albizzate (VA), nel cortile interno o nell’area feste del municipio.