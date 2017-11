Laboratorio di scrittura creativa in biblioteca

La Biblioteca Comunale, in collaborazione col Sistema Bibliotecario A. Panizzi e con l’associazione Aleph, nell’ambito del progetto “Park & read” cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’Anno della Cultura, organizza sabato 2 dicembre 2017 alle ore 9.30 il laboratorio di scrittura poetica per adulti “Ode alla luna”.

La partecipazione è gratuita, è necessario iscriversi. I posti sono limitati.

Informazioni ed iscrizioni in Biblioteca: 0331-303620 / 0331303621 biblioteca.comunale@lonatepozzolo.gov.it

«Nessuno scriverebbe poesia se il problema fosse quello di farsi capire. Il problema è quello di far capire quel quid cui le parole da sole non arrivano» (Eugenio Montale).

Con le parole nominiamo le cose attorno a noi, ma le parole hanno anche un valore sonoro, grafico ed affettivo e suscitano sensazioni, emozioni e memorie diverse che vanno a costituire il bagaglio personale di ognuno di noi, dal quale deriva il proprio lessico.

Attraverso un percorso di lettura di alcune poesie il nostro intervento vuole far emergere quel potenziale di sensazioni ed emozioni che nella maggior parte dei casi rimane, per quanto riguarda la comunicazione scritta, allo stato latente. Per far ciò abbiamo identificato un interlocutore simbolico: la luna. Dopo il Sole, la Luna è il corpo celeste che appare con maggiore evidenza ad una semplice osservazione del cielo. Si comprende pertanto come sin dall’antichità essa abbia affascinato gli esseri umani.

La luna è così diventata il luogo dove si trovano tutti i tempi perduti, le promesse infrante, le intenzioni che non sono mai state messe in atto e dove finiscono tutti i desideri inappagati o, come nell’Orlando furioso dove è custodito il senno di chi l’ha perso.

La luna è divenuta confidente dei problemi e delle aspirazioni e a volte la personificazione di colui al quale vorremmo dichiarare il nostro amore o la nostra disperazione. La sperimentazione diretta del fare poesia si concretizza nella realizzazione di un breve componimento poetico nella forma dell’ode che verrà scritto ed illustrato su di un piccolo libro che ognuno serberà come ricordo dell’esperienza.

L’attività si rivolge ad un gruppo di 20 adulti e si struttura in un unico incontro di 3 ore.