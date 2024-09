Entra nel vivo la seconda edizione di Lonate sport festival

L’Assessorato allo Sport e la Consulta sportiva di Lonate Pozzolo invita tutta la cittadinanza alla seconda edizione del Lonate Sport Festival, che si terrà il 13, 14 e 15 Settembre 2024 presso l’area mercato di Via Galvani, Lonate Pozzolo.

L’evento sportivo, ricco di attività e di intrattenimenti per grandi e piccini, è un’occasione unica per celebrare lo sport e le associazioni del territorio. Durante i tre giorni del festival, sarà presente un servizio di ristorazione e musica. Sarà inoltre allestita un’area ludica pensata per il divertimento dei più piccoli.

Programma della manifestazione (dopo la giornata di venerdì):

Sabato 14 settembre

Ore 15:00 Avvio delle attività sportive delle società

Ore 20:00 Spettacolo “Mangiafoco a Due Fiamme”

Ore 21.30: Esibizione musicale del gruppo Rowab Tree, con musica celtica e irlandese.

Domenica 15 settembre

Ore 15:00 Avvio delle attività sportive delle società

Ore 16:00 Super Magic Show con il mago Mariano Navetta, noto per la sua partecipazione a TV Casa Junior

Ore 17.30 Esibizione degli Sbandieratori di Ferno

Ore 21.30 Concerto del gruppo musicale Pippo Live e Mara

Ore 23:00 Chiusura del festival

Avremo inoltre il piacere di ospitare testimonianze di sportivi di fama come Daniele Cassioli, Riccardo Santomassimo, Riccardo Giudici, Giuseppe Bonalanza e Danilo Grassi.

Grande soddisfazione da parte dell’Assessore allo Sport, Andrea Colombo, per aver ricostituito la Consulta Sportiva, un organo fondamentale per la promozione e la realizzazione di eventi come il Lonate Sport Festival, che rafforzano il senso di comunità e la valorizzazione delle realtà sportive locali. La Consulta rappresenta uno strumento essenziale per la crescita sportiva del nostro territorio.