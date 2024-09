Segnali cancellati e pali pericolanti, “perché l’amministrazione di Lonate Pozzolo si disinteressa?”

«La sicurezza stradale dovrebbe essere una delle priorità di un’amministrazione comunale, ma evidentemente a Lonate non è così». Dopo la gestione dei rifiuti, la lista civica Uniti e Liberi (opposizione) mette al centro il tema della sicurezza stradale, declinata a partire dalla cura della segnaletica.

«La segnaletica verticale stradale a Lonate ha particolare bisogno di attenzione perché percorrendo le nostre strade si trovano situazioni davvero pericolose. Si trovano, infatti, cartelli stradali sbiaditi, orientati in modo sbagliato o addirittura mancanti, dove si vede solo il palo senza la segnaletica adatta. Per non parlare dei segnali abbattuti da qualche incidente (o qualche vandalo) e non ripristinati. Anche la segnaletica orizzontale, ovvero le righe bianche, sono qualche volta rinnovate sulle strade provinciali, dopo le manutenzioni a carico degli enti superiori, ma lasciate nel dimenticatoio nella zona urbana del paese».

«Dopo un periodo estivo difficile durante il quale abbiamo visto molti incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo con esiti tragici (compreso un mortale, ndr), come è possibile trascurare questo aspetto? Oltre alla necessaria educazione stradale da parte di chi guida, anche la condizione della strada ha il suo peso. Perché questa amministrazione si sta completamente disinteressando della segnaletica?»

Uniti e Liberi è stata alla guida del paese con la sindaca Nadia Rosa e rivendica un percorso che era stato avviato: «Durante il nostro mandato avevamo iniziato un ammodernamento complessivo di tutta la segnaletica, proprio perché il tema della sicurezza delle nostre strade è prioritario e fondamentale, a tutela di tutti e in particolare dell’utenza debole. Dopo due anni, sarebbe anche ora che questa Amministrazione iniziasse a prendere sul serio il compito che le è stato assegnato dagli elettori, si interessasse seriamente al territorio che amministra e la smettesse di brillare solo per l’assenza ai tavoli che contano e la presenza solo in favor di fotografo».

«L’amministrazione latita, oltre al resto, anche sul controllo del territorio. Chi non si sta attivando, quindi, per la sicurezza di Lonate e frazioni? La SindacA dei selfie? L’Assessore al Bilancio poco incline ad aprire il portafoglio per investimenti sulla sicurezza oppure l’Assessore ai lavori pubblici che sulla tematica potrebbe far valere le proprie competenze professionali ma invece sembra ben poco sul pezzo?»