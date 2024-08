Auto contro moto a Lonate Pozzolo, due feriti

Due feriti in un incidente stradale tra un’automobile e una moto in via Ossola all’altezza del civico 15 nella zona residenziale di Lonate Pozzolo. Lo scontro è avvenuto poco dopo le diciotto, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio e i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica, usciti in codice rosso. Richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è decollato da Milano.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano.