Rifiuti di cantiere abbandonati alle Fontanelle

Vedano Olona - Rifiuti edili alle Fontanelle

Il nostro lettore Enzo C. ci segnala un caso di abbandono di rifiuti edili sul territorio al confine tra Vedano Olona, Lozza e Gurone di Malnate.

«Ora i detriti di laterizi non vengono più scaricati a Capolago nel terreno di fianco all’ hotel omonimo – ci scrive Enzo – ma sotto il cavalcavia dell’imbocco della tangenziale per Varese SS712 , vicino alla rotonda, posto vicino al confine con Lozza e con Gurone (Malnate), in località Fontanelle. Vi si arriva imboccando la stradina sterrata a lato della Sp3».

Il nostro lettore invia anche le foto di significativi sversamenti di rifiuti edili: «Su questo terreno individuato dalla mappa catastale del Comune di Vedano Olona F9 P5294 vi sono nuovi cumuli abbandonati di laterizi, prodotti da ristrutturazione; circa 6 metri cubi di macerie analoghi a quelli gia esistenti e scaricati qualche giorno prima, a cui si aggiungono altri 10 metri cubi molto probabilmente scaricati dalla stessa ditta probabilmente impegnata in una ristrutturazione».

«Sarebbe opportuno – conclude Enzo – collocare una foto trappola per prevenire altri abbandoni simili e di conseguenza i costi di smaltimento da parte dell’ente pubblico».