8 dicembre a “Casa Macchi”

Un’occasione da non perdere: venerdì 8 dicembre, dalle ore 11.00 alle 13.30 il Fai e il Comune di Morazzone aprono al pubblico Casa Macchi. Il giardino e la casa saranno visitabili in via straordinaria. Dopo la Santa Messa Solenne delle ore 10.30 e il brindisi di auguri, sarà possibile visitare Casa Macchi ed alcune stanze in fase di disallestimento prima dell’intervento di restauro.

