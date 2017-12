La camminata dei babbi natale per le vie del paese

Almeno il cappellino da Babbo Natale per tutti è d’obbligo. Se poi qualcuno vorrà mettersi anche la barba e la tuta di colore rosso, sarà il benvenuto.

A Grantola si sta organizzando una “camminata popolare” per domenica 10 dicembre, una manifestazione amatoriale a passo libero perle vie del paese per un percorso della lunghezza di 7 e 5 chilometri. Per la partecipazione è necessario iscriversi al costo di 6 euro peri il percorso lungo e 5 per quello corto, mentre i bimbi potranno partecipare gratis.

È gradita la prescrizione, ma vi sarà la possibilità iscriversi sul posto anche il giorno stesso entro le 9.30.

Verranno premiati tutti bambini, poi il primo uomo e lacrima donna del percorso lungo e ad estrazione per quello più corto, il più anziano e il più giovane tra i partecipanti.

Al termine della camminata sarà possibile proseguire la festa tra stand gastronomici, bancarelle di natale, gara di torte e coro gospel.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Grantola e dagli “Amici della San Carlo”, una bellissima chiesa sconsacrata nel centro del paese dove vengono periodicamente organizzate attività ed iniziative culturali.

Per info e prenotazioni: Luca 339.4478050