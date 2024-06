Renzo Stocco è il nuovo sindaco di Grantola

Grande entusiasmo e profonda emozione per Renzo Stocco, il nuovo sindaco di Grantola. Con 338 voti, Stocco ha superato Ivan De Sensi di “Progetto Grantola. Scriviamo insieme il futuro del nostro paese,” che ha ottenuto 286 voti.

Stocco, che si pone in continuità con l’amministrazione uscente, è già pronto a iniziare il suo mandato: «Abbiamo già fissato una riunione per domani. Vogliamo partire bene. Il sentimento che provo è estremamente positivo, è un onore essere stato eletto. Ora vogliamo metterci subito all’opera. Siamo motivati e desiderosi di agire immediatamente. Lavoreremo con un gruppo già collaudato, che sa già come muoversi ed è competente».