Oltre 500 insegnanti impegnati nella formazione per i Bisogni Educativi Speciali

La scuola, ormai da alcuni decenni, si occupa di accogliere ed includere nelle sue attività tutti gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES). E’ quindi assolutamente necessario un coordinamento in grado di interfacciarsi con i diversi attori del territorio, informando e supporto gli istituti scolastici. Dal 2007 il Centro Territoriale di Supporto (CTS), con sede c/o l’I.C. G. Galilei di Tradate, ed i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI di Varese – c/o ISIS “Isaac Newton”, Tradate – c/o I.C. Galilei, Busto Arsizio – I.C. Tommaseo, Marchirolo – c/o I.C. Giovanni XXIII, Gallarate – c/o I.C. Ponti e Gavirate – c/o I.C. Carducci) della provincia di Varese, in stretta e continua collaborazione con l’Ambito territoriale di Varese (ex Provveditorato) cooperano sostenendo le autonomie scolastiche in tema di inclusione, proponendosi a diversi livelli:

– sostegno ed implementazione della cultura dell’inclusione, interagendo direttamente con le scuole ed i docenti (formazione e consulenza/supporto), le famiglie (consulenza, incontri informativi), le associazioni, le neuropsichiatrie infantile e le università (Università Cattolica di Milano – Ce.Dis.Ma coordinato dal prof. D’Alonzo; Università dell’Insubria – coordinamento del prof. Termine…) attraverso momenti di formazione organizzati insieme, incontri di coordinamento che producono documenti di supporto alle stesse scuole autonome.

– sostegno ai processi dell’inclusione con supporti documentali coerenti alla normativa e risorse per la strutturazione e la predisposizione degli strumenti operativi.

– lettura territoriale dei processi di inclusione: è stata predisposta una specifica piattaforma per intercettare sia gli aspetti quantitativi che gli aspetti qualitativi riferibili ai percorsi di inclusione e al successo formativo degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali).

La rete CTS/CTI di Varese è attualmente impegnata su diversi fronti ed azioni sia di sperimentazione, sia di formazione e supporto alle scuole tramite i referenti CTS (ins.te Luigi Macchi e prof.ssa Antonietta Serpillo) e CTI (Busto Arsizio – ins. Carla Poerio, Gallarate – ins.te Agata M. Aprile, Gavirate – ins.te Paola Mastrolilli, Marchirolo – prof. Attilio Milo, Tradate – ins.te Anna Diani- Varese – prof. Basilio Lo Re) dislocati nelle varie sedi.

Tutte le iniziative sono visibili sullo specifico sito. Ultimamente ha organizzato, coinvolgendo i referenti dei CTI/CTS e diversi referenti per l’inclusione delle scuole, un percorso informativo/formativo di 12 ore rivolto ai docenti assunti per il sostegno con contratto a tempo determinato e senza titolo di specializzazione.

Hanno aderito 530 docenti che, dopo un incontro in plenaria, contemporaneamente attivate a Varese, Gallarate e Tradate, stanno seguendo tre workshop suddivisi per ordine di scuola e seguiti da un tutor. In questa operazione, a titolo volontario e gratuito, sono impegnati 35 formatori.