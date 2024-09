Inaugurata la nuova piazza Mazzini di Tradate, il taglio del nastro con Fontana e Delpini

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio a Tradate la nuova piazza Mazzini, il grande spazio davanti al Municipio sottoposto ad una lunga operazione di ammodernamento che ha riguardato anche un tratto di corso Bernacchi, la via principale del centro cittadino.

L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio, alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, e delle autorità civili e militari della città, accolti dal sindaco Giuseppe Bascialla, dal vicesindaco Franco Accordino e da molti amministratori cittadini. Tra le autorità anche il senatore tradatese Stefano Candiani, il consigliere regionale Emanuele Monti.

Dopo la benedizione della piazza la messa nella chiesa di Santo Stefano e la processione per le vie cittadine e poi la festa in centro con una pastasciuttata per tutti realizzata in collaborazione con la Pro loco di Tradate.

In serata due appuntamenti musicali: il concerto a lume di candela realizzato in collaborazione realizzato in collaborazione con il Liceo musicale Bellini di Tradate e concerto del Coro dell’Associazione nazionale Alpini di Milano al Cinema teatro Paolo Grassi.