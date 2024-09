“Fratelli d’Italia non rientra in Giunta a Tradate”, per Pellicini il caso Bascialla è politico non personale

Non una questione personale ma un caso politico, una vera e propria ferita che potrebbe pesare non poco sul futuro della Giunta Bascialla. Sono poche righe ma significative quelle inviate oggi in una nota dlal’onorevole Andrea Pellicini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Ieri sera il direttivo provinciale si è riunito per affrontare il “caso Tradate”, dopo che il sindaco Giuseppe Bascialla ha tolto la delega al suo quasi omonimo assessore alla Polizia locale Fabio Bascialla.

«Il direttivo provinciale, nella riunione di ieri sera, ha deciso che fratelli d’Italia valuterà con attenzione, con i tempi adeguati, se vi siano o meno le condizioni per rimanere nella coalizione di governo della città di Tradate – si legge nel comunicato – Nel frattempo, nonostante l’invito del sindaco, non rientreremo in giunta, ma ci limiteremo a dare un appoggio esterno nel rispetto del mandato dei nostri elettori»

E qui, le dolenti note: il caso è politico, la mossa del sindaco Bascialla lascerà il segno: «Quanto accaduto – scrive Pellicini – non può essere infatti derubricato ad una questione personale con l’avvocato Fabio Bascialla, nei confronti del quale il direttivo provinciale ha avuto manifestazioni di sincera stima e considerazione per il lavoro svolto, ma attiene anche a profili di carattere politico. Non abbiamo l’ansia delle poltrone e quindi valuteremo con calma se ci saranno o meno le condizioni per guarire la ferita subita».