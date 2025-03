Incidente stradale, motociclista di 19 anni ferito a Tradate

Lunedì mattina poco prima delle 8 si è verificato un incidente stradale in via Zara a Tradate, non lontano dal parco di Villa Inzoli. Un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in una caduta dalla moto, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno, mentre il coordinamento dell’emergenza è stato gestito dalla SOREU dei Laghi. Per prestare assistenza al giovane, sono stati inviati de mezzi di soccorso, ambulanza e automedica.

Il motociclista è stato soccorso in codice giallo. Al momento, non sono note ulteriori informazioni sulle sue condizioni o sulla dinamica esatta dell’incidente.