Il sindaco Bascialla: “A Tradate nessuna frattura nel centrodestra e nessuna preclusione su Fratelli d’Italia”

«Nessuna preclusione su Fratelli d’Italia, che è e resta un grande alleato nella coalizione. La delega alla Polizia locale resta di Fratelli d’Italia e attendiamo che venga indicato il nuovo nominativo». Il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla risponde così a chi parla di frattura nella maggioranza di centro-destra dopo che ieri è stata revocata la delega all’assessore alla Polizia locale Fabio Bascialla, in quota Fratelli d’Italia.

Sulle ragioni di questa iniziativa ribadisce che è venuto meno il rapporto di fiducia e spiega: «Diciamo che i suoi atteggiamenti non erano in sintonia. Sia nel fornire informazioni fastidiose a una parte dell’opposizione o appiattendosi su certe posizioni espresse appunto da una parte dell’opposizione, sia per il dileggio nemmeno tanto nascosto sui social nei nostri confronti».

Una questione, sostiene il sindaco, non politica: “Non c’è alcuna frattura all’interno del centro-destra che sostiene l’amministrazione. L’assessorato alla Polizia locale era destinato a Fratelli d’Italia e tale resta. Aspettiamo il nominativo che sceglieranno e ribadisco che Fratelli d’Italia resta un grande e prezioso alleato di questa amministrazione».

Su un altro punto, invece Giuseppe Bascialla risponde con una “non risposta” che però suona come un messaggio nemmeno troppo velato. Quando gli chiediamo se la decisione è stata concordata con Fratelli d’Italia la sua risposta è “no comment”.