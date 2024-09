Il centro sinistra di Tradate smentisce il sindaco: “Nessun rapporto con l’assessore alla Polizia locale”

I tre gruppi di centrosinistra che costituiscono l’opposizione in Consiglio comunale a Tradate smentiscono con una nota ufficiale le dichiarazioni con cui ieri il sindaco Giuseppe Bascialla spiegava in un’intervista a VareseNews i motivi alla base della decisione di togliere la delega alla Polizia locale all’assessore di Fratelli d’Italia Fabio Bascialla.

«Con riferimento all’intervista al Sindaco di Tradate nella quale il primo cittadino tradatese asserisce che, tra le ragioni della revoca della delega alla Polizia locale all’assessore Fabio Bascialla, vi sarebbe l’aver fornito “informazioni fastidiose a una parte dell’opposizione“, precisiamo che tale generica allusione, svilente anche del ruolo svolto, con dedizione e impegno, dai sottoscritti consiglieri di minoranza, non risponde al vero, in quanto gli esponenti non hanno mai intrattenuto rapporti, al di fuori delle sedi ufficiali, con l’assessore alla Polizia locale, né hanno ricevuto da quest’ultimo informazioni di sorta (men che meno “fastidiose”)».

Il documento, firmato da Tradate Futura, Partito Democratico e Partecipare Sempre si conclude con una richiesta di rettifica: «Invitiamo il nostro primo cittadino, dalle pagine di questo quotidiano, a rettificare al più presto tale affermazione, riservandoci ogni ulteriore iniziativa a tutela delle nostre prerogative istituzionali».