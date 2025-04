Gli aquiloni tornano a volare nel cielo del Parco Pineta

Appuntamento per famiglie e bambini, domenica 6 aprile, al Parco Pineta che si estende tra Appiano Gentile e Tradate. In programma una giornata da trascorrere nella natura con la possibilità di costruire e far volare in cielo gli aquiloni.

A partire dalle 14 il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario sarà animato da tante proposte come la possibilità di realizzare un aquilone, sotto la guida esperta delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e dai Volontari Civici, partecipare alle letture musicate con “Letture_Virgola” e vivere delle “Esperienze in natura” come un vero artista. Una ulteriore possibilità è quella di diventare un “esploratore del Parco Pineta” dopo aver superato una serie di prove: birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (l’età consigliata in questo caso è di 8 anni e oltre).

Per l’occasione inoltre, i viaggi astronomici in EcoPlanetario verranno sostituiti da un emozionante viaggio ambientale a tema “Aria”. Un’opportunità unica per comprendere meglio le caratteristiche dell’atmosfera che respiriamo e per capire cosa la rende indispensabile o dannosa per la vita.

Chi desidera partecipare deve effettuare la prenotazione gratuita online (CLICCANDO QUI) e presentarsi all’ingresso senza bisogno di alcun biglietto: è sufficiente comunicare il cognome riportato sulla prenotazione stessa. Gli organizzatori consigliano di portare con sé uno smartphone con batteria carica e una merenda da consumare nel prato (su un telo o usando i tavoli da pic-nic presenti).

Il consiglio per i visitatori è quello di lasciare l’auto nell’area di sosta con parcheggio di via ai Ronchi e raggiungere il centro a piedi, con una passeggiata di circa 700 metri. In caso di pioggia lieve le attività si svolgeranno ugualmente, se invece il maltempo fosse troppo pesante la giornata sarà rinviata a domenica 13 aprile.