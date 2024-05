Inaugurata la nuova Farmacia comunale di Abbiate Guazzone

Taglio del nastro sabato mattina per la nuova Farmacia comunale in Abbiate Guazzone, aperta nel mese di gennaio senza alcuna inaugurazione. Si è rimediato sabato mattina con una breve cerimonia seguita da un aperitivo.

La farmacia di Abbiate è la seconda, dopo quella alle Ceppine, aperta in città da Seprio Patrimonio Servizi, la società interamente partecipata dal Comune di Tradate che si occupa principalmente del servizio di raccolta rifiuti.

«”La tua Farmacia in centro città” è il progetto con cui il Comune di Tradate, attraverso la sua società partecipata vuole contribuire a ridare vita al centro di Abbiate Guazzone – spiegano gli amministratori tradatesi – L’idea che sta alla base di questo progetto è chiara, avvantaggiare la popolazione locale e non solo fornendo un servizio di vicinanza competitivo ed attento alle esigenze di tutti i cittadini».

Con l’apertura della Farmacia di Abbiate, dotata di tecnologie all’avanguardia, come la gestione robotizzata del magazzino farmaci, i tradatesi, ma anche chi abita nei paesi limitrofi potranno anche accedere a diversi servizi alla persona prestati nel piccolo ambulatorio presente all’interno della farmacia.

«Le persone che lavorano in questo Gruppo credono nella qualità dei suoi servizi e nella necessità di un dialogo premuroso, come elemento indispensabile al servizio dei cittadini – ha detto all’inaugurazione l’amministratore unico di Seprio Patrimonio Servizi Gianfranco Crosta – L’Azienda ha sempre fatto del contatto diretto con il territorio un proprio punto di forza, a partire da coloro che si occupano della Farmacia Sant’Anna del rione Ceppine, al personale addetto allo sportello rifiuti sino all’equipe di operatori addetti alla raccolta differenziata tutti facenti parte della Squadra di Seprio Patrimonio Servizi. Questa azienda offre un rapporto di vicinanza e fiducia, senza filtri o barriere di alcun tipo. Spesso, potersi guardare in faccia per esporre le proprie esigenze diventa una modalità che facilita l’immediata comprensione e quindi la soddisfazione dei bisogni altrui».

La farmacia si trova in via Dante 8, nei locali dell’ex ufficio postale che si sono liberati dopo il trasferimento della posta in un altro punto di via Dante. I locali sono di proprietà del Comune di Tradate, che li ha acquistati alcuni anni fa.