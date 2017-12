“Scopri il bianco di Lombardia”, in treno sulla neve

Anche quest’anno con Trenord sulle nevi di Lombardia: ritorna “Scopri il bianco di Lombardia”, il progetto integrato treno+navetta+skipass dell’azienda regionale di trasporto ferroviario per andare a sciare in treno, in modo comodo, economico e sostenibile, lasciando a casa l’auto.

Le offerte comprendono il viaggio in treno da tutta la Lombardia e un voucher valido per il servizio bus-navetta – dedicato e disponibile su prenotazione – per raggiungere gli impianti e per il ritiro dello skipass, per una o due giornate sugli sci in Valtellina, all’Aprica o in Valmalenco, e in Valcamonica a Montecampione. L’iniziativa prevede anche sconti speciali sul noleggio di attrezzature, punti di ristoro e strutture ricettive.

Le proposte “Scopri il bianco di Lombardia” intendono favorire lo sport e il divertimento con il treno, mezzo di trasporto economico e sostenibile: con le soluzioni integrate treno+navetta+skipass si risparmia fino al 34% per una giornata sugli sci cui va aggiunto un significativo risparmio energetico in termini di emissione di CO2.. Per esempio, per un viaggio andata e ritorno da Milano a Sondrio, ogni persona che lascia in garage l’auto fa risparmiare alla collettività l’emissione di 13 Kg di anidride carbonica.

Ogni giorno sono 183mila i Clienti Trenord che scelgono il treno per svago, tempo libero e turismo: negli ultimi tre anni i passeggeri che hanno scelto il treno come mezzo di trasporto nel tempo libero nel fine settimana sono cresciuti del 14%.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei prodotti “Discovery Train” con tanti itinerari per riscoprire in treno, in maniera comoda e sostenibile, la montagna, i laghi, le città d’arte e i musei della Lombardia. I biglietti “Treni della Neve Aprica”, “Treni della Neve Valmalenco” e “Treni della Neve Montecampione” sono acquistabili online, su e-Store o tramite l’App Trenord, disponibile gratuitamente per iOs e Android, presso i My Link Point di Milano Cadorna e Milano Porta Garibaldi e presso biglietterie selezionate.

Maggiori informazioni sono disponibili sull’apposita pagina del sito Trenord.it.

TRENI DELLA NEVE VALMALENCO

L’offerta, in collaborazione con il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, comprende il viaggio a/r in treno da tutta la Lombardia alla stazione di Sondrio e un voucher per usufruire della navetta per il comprensorio Valmalenco Ski Area e Alpe Palù dove ritirare lo skipass. Inclusi anche sconti sul noleggio di sci e attrezzature, punti di ristoro e, se previste nell’itinerario scelto, strutture ricettive. Le offerte sono in vendita online, presso i My Link Point e in alcune biglietterie delle stazioni della linea Milano-Tirano (Milano Centrale, Sesto S. Giovanni, Carnate-Usmate, Cernusco-Merate, Calolziocorte, Lecco, Colico). Il costo è di 48 euro per una giornata e di 73 euro per due giornate.

La navetta per raggiungere il comprensorio è disponibile su prenotazione per i seguenti treni da Milano a Sondrio:

Milano C.le 6.20 – Monza 6.32 – Lecco 7.02 – Sondrio 8.20 (tutti i giorni)

Milano C.le 7.20 – Monza 07.32 – Lecco 8.02 – Sondrio 9.20 (tutti i giorni)

Per il ritorno a Milano il servizio navetta è disponibile su prenotazione per le seguenti corse:

Sondrio 16.41 – Lecco 17.58 – Monza 18.26 – Milano C.le 18.40 (tutti i giorni)

Sondrio 17.41 – Lecco 18.58 – Monza 19.26 – Milano C.le 19.40 (tutti i giorni)

Sondrio 18.41 – Lecco 19.58 – Monza 20.26 – Milano C.le 20.40 (sabato e festivi).

TRENI DELLA NEVE APRICA

Trenord offre proposte integrate per una o due giornate sugli sci ad Aprica, in collaborazione con Consorzio Media Valtellina e Sita Impianti – Aprica Skipass. Le soluzioni comprendono il viaggio a/r in treno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Tresenda-Aprica-Teglio e il voucher per la navetta per l’area sciistica e per lo skipass per il comprensorio di Aprica. Sono inclusi anche sconti sul noleggio di sci e attrezzature, punti di ristoro, strutture ricettive. Le offerte sono in vendita online, presso i My Link Point e in alcune biglietterie delle stazioni della linea Milano-Tirano (Milano Centrale, Sesto S. Giovanni, Carnate-Usmate, Cernusco-Merate, Calolziocorte, Lecco, Colico). Il costo è di 48 euro per una giornata e di 73 euro per due giornate.

La navetta per raggiungere il comprensorio è disponibile su prenotazione per i seguenti treni da Milano a Tresenda:

Milano C.le 6.20 – Tresenda-Aprica-Teglio 8.40 (tutti i giorni)

Milano C.le 7.20 – Tresenda-Aprica-Teglio 9.40 (tutti i giorni)

Per il ritorno a Milano il servizio navetta è disponibile su prenotazione per le seguenti corse:

Tresenda-Aprica-Teglio 17.18 – Milano C.le 19.40 (tutti i giorni)

Tresenda-Aprica-Teglio 18.18 – Milano C.le 20.40 (Sabato e festivi)

TRENI DELLA NEVE MONTECAMPIONE

Grazie all’accordo con Montecampione Skiarea, Trenord propone soluzioni per una giornata o per quattro ore di sciate a Montecampione. La proposta prevede il viaggio a/r da tutta la Lombardia a Piancamuno e il voucher per usufruire della navetta per l’area sciistica, ritirare lo skipass e tariffe agevolate sul noleggio di sci e attrezzature, a partire da 28 euro. Le offerte sono in vendita online, presso i My Link Point e in alcune biglietterie selezionate (Milano Centrale, Brescia, Iseo, Edolo).

La navetta per raggiungere il comprensorio è disponibile su prenotazione per i seguenti treni da Brescia a Piancamuno:

Brescia 7.58 – Piancamuno 9.07 (tutti i giorni)

Brescia 9.58 – Piancamuno 11.06 (tutti i giorni)

Per il ritorno il servizio navetta è disponibile su prenotazione per le seguenti corse:

Piancamuno 15.54 – Brescia 17.03 (sabato e feriali)

Piancamuno 17.54 – Brescia 19.03 (tutti i giorni)