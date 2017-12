Un concerto gospel per farsi gli auguri di Natale

Per lo scambio degli auguri natalizi l’Amministrazione Comunale di Gerenzano, in collaborazione con Fondazione AVSI, invita tutti i cittadini domenica 17 dicembre alle ore 21 al Concerto Gospel proposto dal Coro GAP – Gospel Always Positive! – della Pastorale Giovanile dell’Opera Don Guanella di Como – che si terrà presso il Teatro San Filippo Neri in Piazza de Gasperi.

Il coro, diretto dal Maestro Carlo Rinaldi, con i propri concerti sostiene le missioni guanelliane in Africa.

Chi partecipa ad un Concerto Gospel si trova avvolto da una musica d’impatto emotivo, viva, gioiosa, travolgente, spirituale e profonda: una musica che parla dritta al cuore. Da qui il nome GAP: Gospel Always Positive! Infatti, lo spettatore non assiste passivamente al concerto, lo vive, partecipa con semplici gesti, come il battito delle mani, sceglie i brani, dialoga con il maestro, si diverte, canta e… improvvisa, nell’intento di raccogliere e vivere l’energia del canto gospel.

Alla serata sarà presente l’ARTigiano creativo Fabrizio Vendramin. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.