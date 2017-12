Ventuno prove in programma per il Piede d’oro 2018

È già in rampa di lancio l’edizione 2018 del Piede d’Oro, il longevo e amatissimo circuito podistico che prevede ogni anno gare sparse su tutto il territorio del Varesotto.

Gli organizzatori, capitanati dal presidente Marco Frigo, hanno infatti già reso noto il calendario per la prossima stagione agonistica che scatterà come di consueto – domenica 25 febbraio – con la “Marciando per la vita”, tappa che si disputa nel capoluogo tra Masnago, Avigno e Velate.

La stagione, che sarà preceduta da una serata di presentazione al ristorante Spitz il 19 gennaio 2018, conta in tutto 21 prove, cinque delle quali (Marciando per la Vita, Malgesso, Athlon Runner, Lago di Varese e 7 Campanili) concorrono per la speciale classifica del TopPdo.

Calendario più snello rispetto al 2017, quando il Piede d’Oro è stato composto da ben 25 prove. Le novità dell’anno venturo saranno quattro: il “Trofeo della Balena” di Brinzio, la “Arsalonga” di Arsago Seprio, la “Corri sotto la Rocca” di Angera e la “10 Km del Lago di Varese”.

Escono invece dall’elenco la “Morgana Race” (Mornago), la “Tre Valli Voltorresi”, la “Corri e Cammina” a Cantello, la “Camminata Cuvegliese”, la “Rotarun for Ail” di Luino, la “Gavirate sotto le stelle” e le due prove di Besozzo, la “Camminata di Sant’Anna” e la “Camminata Alpina”.

La conclusione del programma non sarà più la Stracascine di Albizzate, bensì la più storica delle manifestazioni podistiche nostrane, il Cross Country dei 7 Campanili con sede a Cavaria con Premezzo, che sarà posticipato al 28 ottobre.

IL CALENDARIO COMPLETO

19 gennaio: Presentazione – Spitz di Varese

25 febbraio: 36a Marciando per la vita – Varese

4 marzo: 27° GP della Valbossa – Azzate

18 marzo: 26a In giro per Malgesso – Malgesso

8 aprile: 13a Corri con noi per la vita – Gazzada Sch.

15 aprile: 33a Su e giò per i Runchitt – Brenta

22 aprile: 1° Trofeo della Balena – Brinzio

29 aprile: 17a Maratonando per Cassano – Cassano M.

6 maggio: Arsalonga – Arsago Seprio

20 maggio: 11a Athlon Runner – Castiglione Ol.

27 maggio: 15a Camminiamo Insieme – Cocquio Tr.

3 giugno: 4a Corri con Samia – Ternate

10 giugno: 4a Corri sotto la Rocca – Angera

24 giugno: 32a Quatar pass par Arcisà – Arcisate

1 luglio: 8a Samaraa da cursa – Samarate

8 luglio: 4a Run for Avis – Golasecca

15 luglio – La corsa di mezza estate – Abbiate G./Tradate

16 settembre – 21a Camminava dei sass – Mercallo

23 settembre – 18a Stramulino – Brebbia

30 settembre – 10K del Lago di Varese – Varese

21 ottobre – 25a Stracascine – Albizzate

28 ottobre – Cross Country dei 7 Campanili – Cavaria con Pr.

12 novembre – Premiazione – Salone Estense, Varese