I discorsi sulla bellezza di TEDxVareseSalon

Quattro discorsi che approfondiscono la bellezza da diversi e inusuali punti di vista. Bellezza come spettacolo, design ma anche come paesaggio che colpisce il cuore o capacità di saper accertare il proprio corpo. Sono questi i temi trattati dagli speaker della prima edizione di TEDxVareseSalon, la conferenza “tematica” di TEDxVarese andata in scena a Villa Panza lo scorso novembre, con il tema “Cosa muove la bellezza”. Il canale YouTube di TEDx Talk, gestito da TED che è il noto marchio di conferenze nato negli Stati Uniti e diffuso in tutto il mondo, ha pubblicato i video degli interventi di questa edizione.

Anche la prima edizione di TEDxVareseSalon aveva registrato un successo in termini di spettatori con l’evento andato sold out nel giro di pochi giorni e migliaia di visualizzazioni della diretta. Ecco i video dei talk:

Nives Meroi: il desiderio di toccare la bellezza

La storia di Nives Meroi è fatta di decenni di vita passati a scalare le montagne in giro per il mondo. La scalata del K2, in particolare, era mossa da un profondo desiderio, generato dall’osservazione del versante nord e della sua forma così bella e perfetta da togliere il fiato. Era il desiderio di toccare la bellezza, che ha accompagnato Nives e il marito Romano Benet in tutte le loro avventure su tutte le quattordici montagne della Terra più alte di 8mila metri.

Giorgio Caporaso: la bellezza è semplicità, visione e circolarità

Quali requisiti devono rispettare gli oggetti, gli edifici, gli ambienti e gli spazi per essere belli? Secondo il designer Giorgio Caporaso la risposta si trova nelle parole chiave di semplicità, visione e circolarità e uno degli esempi più semplici ma efficaci è quello di una penna.

Simone Ferrari: la bellezza genera il cambiamento

Uno dei parametri con cui le persone giudicano il lavoro di Simone Ferrari a Balich Worldwide Shows è quello della bellezza. In qualità di direttore creativo, si occupa di guidare team di persone nella creazione di spettacoli in grado di suscitare emozioni in tutto il mondo. Come riuscire a toccare le corde emotive di pubblici talvolta molto diversi tra loro? La risposta è nel percorso di esperienza di ogni persona, accomunato dall’idea che la bellezza genera e muove il cambiamento.

Elena Travaini: come ho trovato la mia bellezza unica attraverso la danza

“Bellezza” è una parola che ha condizionato la vita di Elena Travaini fin dalla nascita. Elena convive con un tumore alla retina che ha creato una seria disabilità portandole via la vista e trasformandola nell’aspetto. Crescendo, ha cercato di dare una risposta alla sua domanda di bellezza attraverso la danza, rendendosi conto di quanto sia importante e possibile per tutti trovare una propria bellezza unica.