“Il barbiere di Siviglia” al Condominio

Torna l’opera al Teatro Condominio. Dopo lo scroscio di applausi raccolti con “La Traviata” della scorsa stagione, sabato 3 febbraio (ore 21) la compagnia “Grandi Spettacoli” e l’orchestra diretta da Lorenzo Passerini porterà in scena “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Molto apprezzata da critica e pubblico la regia di Elena D’Angelo, che firma la messa in scena con il suo stile impeccabile e minuzioso, anche nella scelta dei bellissimi costumi e scenografie.

Un po’ di storia

Prima di Rossini, Giovanni Paisiello aveva messo in scena il suo “Barbiere di Siviglia” nel 1782 (dieci anni prima della nascita di Rossini) riscuotendo grande acclamazione. Il precedente successo napoletano del Paisiello, tuttavia, faceva sembrare inammissibile che un compositore di soli 23 anni potesse sfidarlo. Rossini in realtà non ne aveva intenzione, l’opera rappresentata il 20 febbraio 1816 fu infatti scelta dall’impresario del teatro Argentina di Roma, il duca Francesco Sforza Cesarini. La prima venne boicottata dai sostenitori della versione del Paisiello, ma già dalla seconda recita, il pubblico acclamò la versione rossiniana.

La trama

Il conte d’Almaviva, spagnolo ricco e potente, si innamora della giovane orfana sivigliana Rosina della quale è però innamorato anche il tutore (Bartolo) che vuole sposarla. Per evitare sorprese, il tutore tiene Rosina segregata in casa proibendole contatti con l’esterno. Il conte d’Almaviva, pur di vederla, va in incognito a Siviglia sotto il nome di Lindoro. Figaro, barbiere di Siviglia, lo riconosce e decide di aiutarlo, escogitando con lui stratagemmi per far sì che il conte riesca a comunicare con Rosina attraverso dei biglietti. Intanto Bartolo, gelosissimo, decide di sposare Rosina e per screditare l’avversario lo calunnia. Ma Figaro interverrà con i suoi maneggi, affinché il tutore non l’abbia vinta…

Interpreti, orchestra e coro

Don Bartolo: Alfredo Bianchi Landoni. Rosina: Cecilia Bernini. Don Basilio: Giovanni Guerini. Figaro: Enrico Maria Marabelli. Il conte Livio Scarpellini-Fiorello: Andrea Civetta. Berta: Serena Erba.

Direttore d’orchestra: Lorenzo Passerini. Orchestra Antonio Vivaldi e SpirabiliaQuintet

Coro: Il Circolo delle Quinte